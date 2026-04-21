Cercanos a la 4T avanzan en las tres quintetas para consejeros del INE

Ricardo Monreal en la reunión de la Junta de Coordinación Política . Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras una reunión nocturna de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el Comité Técnico de Evaluación dio a conocer antes de medianoche las tres quintetas para los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En la última lista siguen avanzando los perfiles cercanos a los gobiernos de Cuarta Transformación.

Entre las tres listas de cinco integrantes, siguen apareciendo allegados al partido oficialista como Arturo Manuel Chávez López, quien fue asesor en Regulación y Políticas Públicas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Chávez López también es el actual director de Talleres Gráficos de México, por designación de la presidenta Claudia Sheinbaum; además, el funcionario llamó la atención por tener una calificación casi perfecta con 99 aciertos de 100 sin tener experiencia en algún órgano electoral.

También pasó el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Ambriz Hernández, quien en el 2024 votó a favor para anular las constancias de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega para la jefatura de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género hacia Catalina Monreal.

Asimismo, fue seleccionado Bernardo Valle Monroy, exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), quien en 2024, propuso un proyecto para la asignación de diputaciones electas por representación proporcional, que le dio más legisladores al partido oficialista en el Congreso local.

Valle Monroy también fue un asesor para realizar la reforma electoral mejor conocida ‘Plan A’ de la presidenta Claudia Sheinbaum. Asimismo, tuvo una calificación casi perfecta en el examen, ya que tuvo 99 aciertos de 100 preguntas.

De las tres quintetas, en la designada a mujeres se encuentran Blanca Yassahara Cruz García, Laura Daniella Durán, Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck, Martha Alejandra Tello Mendoza y María Magdalena Vila Domínguez.

En la mixta se encuentran: Armando Ambriz Hernández, Silvia Guadalupe Bustos Vásquez, Claudia Diaz Tablada, Frida Denisse Gómez Puga y Bernardo Valle Monroy.

En la quinteta de hombres están Juan Manuel Guerrero Jiménez, Arturo Manuel Chávez López, Armando Hernández Cruz, Armando Javier Maldonado Acosta y Daniel Preciado Temiquel.

Monreal abre posibilidad de que elección de consejeros del INE sea este martes

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, abrió la posibilidad de que la elección de los tres consejeros del INE se realice este martes.

En conferencia de prensa luego de la reunión de la Jucopo, el diputado morenista informó que a las 14:30 horas propondrá a los grupos parlamentarios que ese mismo día se vote a quienes serán los tres nuevos consejeros del INE.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/qLkgUbtOj4 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 21, 2026

“A las dos y media yo les plantearé alguna propuesta, a ver si me acompañan y en todo caso, que esta propuesta sea votada en el Pleno. Seguramente mañana (el martes) por la tarde estaremos ya votando, si logramos construir la mayoría calificada con los nombres que esta noche y mañana podamos consensuar”, detalló.

PRI: estamos en contra de lo que se vaya a llevar

Previo a que se diera a conocer la lista, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira, afirmó que no votarán por ningún nombre de la lista porque les parece una farsa el procedimiento de selección de los aspirantes.

“Nosotros, la verdad, no estamos de acuerdo en todo el proceso. Entonces, los nombres que están allá, pues, que los voten aquellos que les vayan siguiendo el mismo proceso. Nosotros no”, enfatizó.

“Nosotros estamos en contra de lo que se vaya a llevar, porque no estamos conformes con el proceso, en cómo se llevó”, reiteró.

El PAN analizará propuestas

Por su parte, el coordinador de la bancada panista, Elías Lixa, afirmó que analizarán las propuestas. Sin embargo, no omitió mencionar que existen perfiles cercanos al oficialismo.

“Ahora, en este momento lo que sí se hizo fue abrir los sobres que cerrados ha enviado el Comité de Evaluación y los estamos conociendo literalmente en este momento, no puedo dar una opinión amplísima porque son 15 nombres que estudiaremos con la información que tenemos.

“Pero a ver, también seamos francos, para sorpresa de nadie están los nombres que muchos de sus medios de comunicación estuvieron especulando en todos estos días que estarían.

“El sorpresivo 99 o los sorpresivos 99 evidentemente están aquí y no soy yo el que va a iniciar una especulación pasada, pero ahora sí que qué casualidad que lo que todos venían suponiendo pues es lo que viene en este papel”, expresó el panista.

Las quintetas

Primera quinteta mujeres

Blanca Yassahara Cruz García

Laura Daniella Duran Ceja

Miriam Guadalupe Hinojosa Dieck

Martha Alejandra Tello Mendoza Con Acción Afirmativa Por Discapacidad

María Magdalena Vila Domínguez

Segunda quinteta hombres

Arturo Manuel Chávez López

Juan Manuel Guerrero Jiménez

Armando Hernández Cruz (con acción afirmativa por discapacidad)

Armando Xavier Maldonado Acosta

Daniel Preciado Temiquel

Quinteta mixta