Cámara de Diputados

Exasesor de Sheinbaum pasa a la terna de candidatos a consejeros del INE

También quedaron como finalistas la exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como la presidenta del IEE de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Nacional
martes, 21 de abril de 2026 · 20:21

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de horas de negociaciones, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados definió a los tres finalistas que serán votados la noche de este martes para ocupar las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).  

Entre los nombres permanecen el actual director de Talleres Gráficos, Arturo Manuel Chávez López, quien también fue asesor en Regulación y Políticas Públicas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

También aparecen la exconsejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), Blanca Yassahara Cruz García.  

En la terna final quedó fuera el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle Monroy, quien en 2024, propuso un proyecto para la asignación de diputaciones electas por representación proporcional, que le dio más legisladores al partido oficialista en el Congreso local. 

También quedaron como finalistas la exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como la presidenta del IEE de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García.

 

 

También quedó fuera uno de los cercanos a coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Ambriz Hernández, quien en el 2024 votó a favor para anular las constancias de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega para la jefatura de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género hacia Catalina Monreal.

Más de
Cámara de Diputados INE

Comentarios

Otras Noticias

Cargar mas noticias