Exasesor de Sheinbaum pasa a la terna de candidatos a consejeros del INE

Elías Lixa, diputado y coordinador del PAN, y Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, durante su llegada a la Junta de Coordinación Política. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de horas de negociaciones, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados definió a los tres finalistas que serán votados la noche de este martes para ocupar las tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre los nombres permanecen el actual director de Talleres Gráficos, Arturo Manuel Chávez López, quien también fue asesor en Regulación y Políticas Públicas, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

También aparecen la exconsejera Electoral del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), Blanca Yassahara Cruz García.

En la terna final quedó fuera el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle Monroy, quien en 2024, propuso un proyecto para la asignación de diputaciones electas por representación proporcional, que le dio más legisladores al partido oficialista en el Congreso local.

También quedaron como finalistas la exconsejera del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como la presidenta del IEE de Puebla, Blanca Yassahara Cruz García.

He recibido de la Junta de Coordinación Política los tres nombres que se pondrán a consideración del pleno de la Cámara de Diputados para cubrir las vacantes a Consejeros del #INE



Para su aprobación se requiere el voto a favor de dos terceras partes de los Diputados presentes pic.twitter.com/1PvzHMdcn5 — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) April 22, 2026

También quedó fuera uno de los cercanos a coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Ambriz Hernández, quien en el 2024 votó a favor para anular las constancias de mayoría a favor de Alessandra Rojo de la Vega para la jefatura de la alcaldía Cuauhtémoc por violencia política de género hacia Catalina Monreal.