La 4T elige nuevos consejeros del INE; exasesor de Sheinbaum llega al organismo electoral

Los legisladores oficialistas designaron a los consejeros por 334 votos a favor y 127 en contra. Foto: Eduardo Miranda

El discurso más duro contra el proceso de elección de los consejeros fue el del diputado panista Germán Martínez. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de horas de negociaciones entre el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con los partidos aliados, se logró el consenso para elegir a los tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE): Frida Denisse Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López.

Chávez López, sin tener experiencia en algún órgano electoral, destacó en el proceso de evaluación al obtener 99 de 100 puntos en su examen.

Además es actual director de Talleres Gráficos y fue asesor en Regulación y Políticas Públicas cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Luego de una maratónica sesión que se prolongó para llegar a los acuerdos, además de dos reuniones en la Jucopo y negociaciones entre los partidos aliados, los legisladores oficialistas designaron por 334 votos a favor y 127 en contra también a la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga, así como a la presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), Blanca Yassahara Cruz García.

Entre las quintetas propuestas se encontraban perfiles cercanos al oficialismo como el magistrado presidente del Tribunal Electoral de la CDMX, Armando Ambriz Hernández, y el exconsejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Bernardo Valle Monroy.

Sin embargo, los partidos aliados querían una terna de dos mujeres y un hombre, dejando fuera las aspiraciones del diputado Ricardo Monreal de que fueran dos hombres y una mujer. Al final, sin la oposición, el PT y PVEM volvió a torcer la propuesta oficialista dejando la terna como la propusieron.

Rechazo de la oposición

Previó a la sesión, los partidos opositores, principalmente PRI y PAN, rechazaron las quintetas y posteriormente la terna, al acusar de farsa el procedimiento de selección de los aspirantes.

Movimiento Ciudadano también estuvo en las negociaciones. Sin embargo, su coordinadora, Ivonne Ortega, acusó que en la reunión final fueron ignorados, por lo que anunció su voto en contra.

“Quiero explicarles un poco el procedimiento en lo que estuvimos discutiendo todo el día para tratar de llegar a un consenso, en el cual Movimiento Ciudadano había estado siempre participando.

“Acordaron, y ahí estaba usted presente, presidenta, que a partir de que fuera el receso en este pleno volveríamos a Jucopo. Yo estaba acá, los vicecoordinadores estaban aquí en el pleno, y nunca fuimos convocados…

“No tenemos más diputados porque la sobrerrepresentación artificial que les dio el INE y el tribunal nos quitaron más de 20 diputados. Pero aquí estamos, dispuestos a alzar la voz y anunciamos nuestro voto en contra”, dijo en Tribuna.

“Comité cínico”

Durante los posicionamientos, el discurso más duro fue el del diputado panista Germán Martínez, quien afirmó que el Comité Técnico de Evaluación fue un fraude, que actuó manera cínica y servil y que quienes lo apoyen serán cómplices de esta corrupción.

“Este nuevo INE morenista no durará ni lo que duró el Insabi. Lo vamos a derrotar a punta de conciencia y votos libres. Quizá la presidenta tenga el mil por ciento de aceptación, sobre todo en una junta de trúhanes en Barcelona, España, pero algunos de sus gobiernos locales morenistas causan asco, repugnancia, horror, ustedes lo dicen. Si estuvieran tan seguros, si estuvieran tan seguros, hubieran hecho otro proceso sin subordinados, sin serviles.

“El comité técnico de evaluación no fue técnico, fue cínico. No fue de evaluación, fue de redacción. Simplemente tomaron el dictado y escribieron quince nombres que les ordenaron en la nocturnidad de una oficina de gobierno. Ese comité fue un cretinaje político. A sus integrantes los acompañará la vergüenza, el sobre y la recompensa.

“Hasta huachicoleros de los exámenes llegó su desfachatez. Todo el oscurito violando el principio de máxima publicidad. Ese comité y quienes voten a favor de esto darán un diploma que certifica mapaches del bienestar, mapaches del bienestar”, resaltó.

Para finalizar, el coordinador de bancada del PRI, Rubén Moreira, afirmó que esta elección es un secuestro en la democracia, ya que completó una lista de acciones y de acciones para frenar la democracia en el país: “la transición terminó y la sepultó Morena”.