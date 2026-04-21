Monreal señala “atorón” en las negociaciones para designar consejeros del INE

Los diputados morenistas Arturo Ávila y Ricardo Monreal, previo al inicio de la sesión. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confió en que este martes votarán la terna de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En charla con medios, previo a la reunión de la Jucopo, Ricardo Monreal detalló que todavía no llega a un acuerdo para la designación de los consejeros, ya que los partidos piden que sean dos mujeres y un hombre.

“Bueno, a ver, todo el día he estado con lo de las quintetas. Ahorita voy a la junta de coordinación política. Ha sido pesado el ambiente, pesado todo el tema de ir construyendo acuerdos. Estoy muy cercano a construir el acuerdo con nuestros aliados del PT y del Verde, muy cercano.

“O sea, hay un planteamiento de dos hombres y una mujer, y el atorón es que quieren que sean dos mujeres y un hombre… Bueno, están dos propuestas, no quiero mencionarlas. Ahorita hay dos hombres y una mujer en la posibilidad, pero hay todavía la revisión de que se logre que sean dos mujeres y un hombre… Estoy haciendo mi trabajo y espero construir el acuerdo más tarde. Hoy sale, hoy sale”, detalló.