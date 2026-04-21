PAN adelanta que votará en contra de las propuestas a consejeros del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, afirmó que su partido no apoyará las propuestas del Comité Técnico de Evaluación para consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

En charla con medios, el diputado panista afirmó que rechazan el procedimiento que realizó el Comité, además de que entre las quintetas seleccionadas hay perfiles allegados al partido oficialista.

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“Creo que ha sido muy claro lo que ha sucedido a partir de lo que ustedes, es decir, a partir de lo que los medios han señalado desde el primer momento: Que perfiles totalmente ligados a gobiernos, primero tuvieron, digamos, esta especulación de los medios de que ellos podían ser incluso los finalistas cuando habían cientos inscritos.

“Luego resultaron que tuvieron calificaciones casi perfectas, pese a que no existe en todos los casos el suficiente crédito de que hayan tenido experiencia en la materia.

“El grupo parlamentario de PAN votará en contra de las propuestas que sean realizadas porque rechazamos lo que sucedió en este proceso y porque hasta el momento no media ni siquiera el diálogo para saber qué es lo que se va a proponer en apenas unas horas. El PAN no se va a prestar a la simulación”, explicó.

Elías Lixa resaltó que respeta a los integrantes de su grupo parlamentario y resaltó que no son avales de la simulación.