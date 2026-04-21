Senadores analizan llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por agentes de la CIA

Senado de la República
Senadores analizan llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por agentes de la CIAEl presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, dijo que se busca que explique qué hacían en la entidad los supuestos agentes de la CIA que fallecieron en un accidente automovilístico.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, informó que la fracción oficialista busca que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal, César Jáuregui, comparezcan para que expliquen qué hacían los agentes que supuestamente trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que fallecieron en un accidente automovilístico.
En conferencia de prensa, el legislador poblano afirmó que espera que los senadores presenten un punto de acuerdo para llamarlos a comparecer.
“Sí, seguramente en el momento de puntos de acuerdo los senadores van a presentar un punto de acuerdo para que puedan comparecer tanto la gobernadora como el fiscal del estado de Chihuahua ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales para que, como establece la propia Constitución, a los Poderes de la Unión dé toda la información que tengan con relación a este tema”, detalló.
Descarta periodo extraordinario para cambiar fecha de elección judicial
El coordinador de la bancada de Morena también descartó que se convoque a un periodo extraordinario para atender la propuesta de reforma sobre el cambio de fecha de elección judicial, que presentaron algunos legisladores morenistas como Javier Corral y Alfonso Ramírez Cuellar.
“Yo creo que hay que hacer un análisis más sereno, más puntual y meter en la matriz no solamente la posibilidad técnica que pueda tener… humana, operativa de logística del Instituto Nacional Electoral, también interviene la cuestión del presupuesto y también interviene la voluntad por parte de la coalición de impulsar, primero, un periodo extraordinario, y después una reforma y eso es lo que se tiene que analizar… siempre la posibilidad de que sea, pero en este momento lo que yo puedo señalar y puntualizar es que no la hay”, expresó.