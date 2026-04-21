Senadores analizan llamar a comparecer a la gobernadora de Chihuahua por agentes de la CIA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ignacio Mier, informó que la fracción oficialista busca que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, y el fiscal estatal, César Jáuregui, comparezcan para que expliquen qué hacían los agentes que supuestamente trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) y que fallecieron en un accidente automovilístico.

En conferencia de prensa, el legislador poblano afirmó que espera que los senadores presenten un punto de acuerdo para llamarlos a comparecer.

“Sí, seguramente en el momento de puntos de acuerdo los senadores van a presentar un punto de acuerdo para que puedan comparecer tanto la gobernadora como el fiscal del estado de Chihuahua ante las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales para que, como establece la propia Constitución, a los Poderes de la Unión dé toda la información que tengan con relación a este tema”, detalló.

Descarta periodo extraordinario para cambiar fecha de elección judicial

El coordinador de la bancada de Morena también descartó que se convoque a un periodo extraordinario para atender la propuesta de reforma sobre el cambio de fecha de elección judicial, que presentaron algunos legisladores morenistas como Javier Corral y Alfonso Ramírez Cuellar.

“Yo creo que hay que hacer un análisis más sereno, más puntual y meter en la matriz no solamente la posibilidad técnica que pueda tener… humana, operativa de logística del Instituto Nacional Electoral, también interviene la cuestión del presupuesto y también interviene la voluntad por parte de la coalición de impulsar, primero, un periodo extraordinario, y después una reforma y eso es lo que se tiene que analizar… siempre la posibilidad de que sea, pero en este momento lo que yo puedo señalar y puntualizar es que no la hay”, expresó.