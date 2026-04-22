Cumbre a la que asistió Sheinbaum sirve a intereses de China: Consejo de Nueva Derecha

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Nacional de Nueva Derecha rechazó la participación y el respaldo de la administración de Claudia Sheinbaum en la denominada “Cumbre Progresista” realizada en Barcelona y sostuvo que ese encuentro operó como una plataforma política internacional vinculada a intereses geopolíticos de China.

“No debemos permitir que México sea entregado como una ficha de cambio en el tablero de intereses chinos”, sentenció en un comunicado la organización conservadora y de perfil político-religioso.

También consideró que la Global Progressive Mobilisation funcionó como un mecanismo para “entregar soberanía regional al eje Beijing-Madrid-Brasilia” y colocó la participación de México dentro de ese esquema internacional.

El documento definió la cumbre como “una reedición del fallido Foro de São Paulo” y sostuvo que se trató de “una coreografía política diseñada para blindar a criminales de cuello blanco y abrir aún más las puertas de Occidente a los intereses estratégicos del Partido Comunista Chino”.

El Consejo vinculó ese espacio con el respaldo a gobiernos específicos y afirmó: “La Global Progressive Mobilisation ha servido como plataforma para oxigenar -una vez más- a la dictadura cubana, la tiranía socialista más longeva del hemisferio”.

Dentro de ese mismo posicionamiento, la organización incluyó a México en esa lógica internacional y sostuvo: “El silencio y el respaldo ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos en la isla demuestran que la agenda ‘progresista’ no busca la justicia social, sino la perpetuación de castas políticas en el poder mediante el colectivismo empobrecedor”.

El comunicado vinculó la cumbre con la Agenda 2030 y sostuvo que se trató de “una hoja de ruta que atenta contra la soberanía nacional, la familia tradicional y la natalidad, y contra la libertad de mercado”.

“Exigimos una política exterior basada en los principios de la libertad, la defensa de la democracia real y el respeto irrestricto a la justicia y los derechos humanos. México debe mirar hacia el mundo libre y no hacia los regímenes que desprecian la dignidad humana y la propiedad individual”, exigió la organización.

El comunicado fue firmado por Raúl Tortolero, presidente del Consejo Nacional de Nueva Derecha, junto con integrantes de su estructura organizativa responsables de áreas de comunicación, educación, economía, vinculación social, valores cristianos, provida, ley y justicia y familia.