Guadalupe Taddei celebra llegada de nuevos consejeros al INE; es “una nueva etapa”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aseveró que la integración de Frida Gómez Puga, Blanca Yassahara Cruz García y Arturo Manuel Chávez López al Consejo General marca “formalmente una nueva etapa” para el organismo, con vistas al proceso electoral de 2027.

En un acto protocolario, Taddei tomó protesta hoy a los tres nuevos integrantes del consejo, en medio de los cuestionamientos hacia la probidad del proceso de designación, que culminó con el nombramiento de tres figuras afines a Morena, especialmente Arturo Chávez, el exdirector de la empresa paraestatal Talleres Gráficos de México, quien carece de experiencia en materia electoral, ha apoyado públicamente a Morena y a Claudia Sheinbaum Pardo, y obtuvo una misteriosa calificación de 99 en su examen para ser consejero.

De hecho, en su primer discurso como integrante del Consejo General, Chávez se confundió sobre la fecha de creación del Instituto Federal Electoral (IFE) –primero dijo que se fundó hace 30 años y luego hace 32 años, cuando en realidad nació en 1990, hace 36 años–, y presumió su “trayectoria como luchador por la democracia”, al tiempo que reivindicó su perfil “ciudadano” y “académico”.

“Nosotros no somos enemigos del gobierno, nosotros no somos enemigos de los partidos políticos, nosotros no somos enemigos de la iniciativa privada, nosotros somos parte de un Estado y debemos tener canales de diálogo con toda la sociedad mexicana”, insistió.

Aunque sus nombramientos causaron cierta sorpresa entre los comentaristas –quienes veían dados cargados a favor de Bernardo Valle Monroy y Alejandra Tello en el proceso de selección–, Frida Gómez y Blanca Cruz, por su parte, han sido consejeras electorales en Tamaulipas y Puebla, respectivamente, dos estados controlados por Morena.

En su primer discurso como consejera, Frida Gómez refrendó que el INE debe actuar “con autonomía, pero también con responsabilidad”; explicó que su idea de autonomía no implica “aislamiento” sino una “garantía de decisiones libres de cualquier influencia indebida”.

Blanca Cruz llamó por su parte a trascender “los intereses y posturas individuales” en el Consejo General para seguir el objetivo de organizar “elecciones libres, periódicas y pacíficas para la renovación de los cargos de elección popular en nuestro país”.

“No me queda duda, ustedes cuentan con toda la experiencia para abonar a nuestros trabajos institucionales”, aseveró Taddei a los tres nuevos consejeros, a quienes recordó que “asumen hoy una responsabilidad de Estado”.

La llegada de tres consejeros afines al oficialismo otorga los votos necesarios al grupo encabezado por Guadalupe Taddei en el Consejo General, lo que permitirá a la presidenta del INE –identificada por su cercanía con Morena– controlar las decisiones del organismo autónomo, pues Gómez, Cruz y Chávez sustituyen a Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, tres exconsejeros que integraban un bloque mayoritario en el INE, cuyas decisiones solían molestar al gobierno federal y a Morena, y que se oponían con frecuencia a las iniciativas de Taddei.