INE celebra la elección de los nuevos consejeros

Votación en la Cámara para elegir a los nuevos consejeros. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró la conclusión del proceso de nombramiento de los tres nuevos integrantes de su Consejo General, que culminó con la elección de Blanca Yasahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López por parte de la Cámara de Diputados.

En un escueto boletín difundido por el área de comunicación social del INE, que responde a la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, el árbitro electoral "reconoció" el proceso legislativo para designar a los tres perfiles que sustituyen a Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera para los próximos nueve años.

El proceso de selección, criticado por observadores –quienes denunciaron el presunto favoritismo para beneficiar a perfiles afines a Morena–, terminó esta noche en San Lázaro con la votación de 334 diputados del oficialismo a favor de los tres perfiles, y 127 votos en contra de la oposición, que deploró la instauración de un "INE morenista".