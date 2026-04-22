Luisa María Alcalde acepta la "honrosa encomienda" de Sheinbaum para ser consejera jurídica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa María Alcalde aceptó la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum para integrarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia, la cual calificó como "honrosa encomienda", y con ello hizo oficial su salida de la dirigencia nacional de Morena.

"Todo mi cariño y agradecimiento a la militancia por haberme permitido estar un año y medio al frente de este extraordinario Movimiento", dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Alcalde Luján aseguró que está "contenta de lo logrado hasta hoy al frente de Morena y feliz de seguir luchando del lado del pueblo y de la primera presidenta de México".

Luisa María Alcalde Luján es fundadora de Morena, parte de una generación que inició joven en actividades políticas y desarrolló una ascendente y meteórica carrera: fue diputada federal a los 25 años, secretaria de Trabajo a los 31, secretaria de Gobernación a los 34 y dirigente nacional de Morena a los 36 años.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la presidenta Sheinbaum dijo que ofreció la consejería jurídica a Alcalde Luján, quien le pidió un tiempo para pensarlo. Ahora, Morena deberá iniciar un proceso para elegir a su nuevo dirigente. Entre las opciones se menciona a Ariadna Montiel, actual secretaria de Bienestar.

El cambio de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia de Morena al equipo más cercano de la presidenta implica una reconfiguración dentro del partido guinda, que enfrenta importantes retos de cara al proceso electoral 2027, incluyendo la ruptura con aliados clave como el Partido Verde en entidades como la Ciudad de México y San Luis Potosí.