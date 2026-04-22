PAN concede el beneficio de la duda a las nuevas consejerías del INE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Esta vez el PAN evitó una postura crítica a la designación de las nuevas consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE). Su dirigencia nacional advirtió que no generará dudas previas al desempeño y, en aras de la confianza en las instituciones, ofreció el beneficio de la duda sobre el trabajo que realicen los designados

Además, los conminó a actuar con independencia y no conforme a los “intereses del poder”.

Luego de que anoche las bancadas del oficialismo alcanzaran un acuerdo para designar como nuevos consejeros a Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García y Frida Denisse Gómez Puga, el PAN reaccionó hoy con una expresión de bíblica inspiración:

“Les damos el beneficio de la duda. Por sus hechos y sus decisiones los conoceremos”, dijo Jorge Romero Herrera, el dirigente nacional panista.

Según el presidente del PAN, será sencillo y rápido de identificar si los designados honran su responsabilidad con la democracia o si actúan bajo una lógica de subordinación (al gobierno).

Desde ayer, los designados fueron señalados en distintos ámbitos por su cercanía a Morena, el partido gobernante: en el caso de Chávez López, quien era funcionario federal y se desempeñara como director de Talleres Gráficos de México, mientras que a Cruz García y a Gómez Puga, se les atribuye proximidad a los morenistas gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta, y Tamaulipas, Américo Villarreal, respectivamente.

Según Romero Herrera la postura del PAN se mantendrá “firme y responsable” frente a las decisiones de los nuevos consejeros; también expuso que no acompaña las expresiones de duda previa sobre los perfiles designados y consideró que la confianza en las instituciones es fundamental para la estabilidad democrática del país.

Finalmente, el panista insistió en que el PAN continuará defendiendo la autonomía del INE, la legalidad y el derecho a contar con elecciones libres y auténticas.