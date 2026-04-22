PT saluda los cambios en Morena: “ayudan a mantener la coalición”

Reginaldo Sandoval en la conferencia del PT. Foto: YouTube Coordinación de Comunicación Social

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Citlalli Hernández asumirá la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, el coordinador de la bancada del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, afirmó que los cambios en el interior de la cúpula morenista ayudarán a la alianza de la Cuarta Transformación.

En conferencia de prensa, el diputado petista no se refirió a alguien en específico –en un contexto en el que también se anunció la salida de Luisa María Alcalde de la dirigencia morenista–, pero afirmó que los cambios sí ayudan a mantener la coalición y la fuerza oficialista en San Lázaro.

“La prioridad es mantener la unidad para mantener la correlación de fuerza aquí”, sostuvo.

–¿Los cambios en Morena benefician para conservar esta alianza?

“Yo creo que sí ayudan, para el propósito de mantener la unidad de la coalición y luchar para mantener o incrementar la correlación de fuerza en esta Cámara”, consideró.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum propuso a Luisa María Alcalde la titularidad de la Consejería Jurídica tras salida de Esthela Damián, quien contendería por la gubernatura de Guerrero. Horas más tarde, la dirigente aceptó la “honrosa encomienda”.