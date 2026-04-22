Senadores invitan a reunión de trabajo a la gobernadora y al fiscal de Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno del Senado avaló que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y su fiscal, César Jáuregui, acudan a una reunión de trabajo con comisiones el próximo 28 de abril en el recinto legislativo.

El punto de acuerdo avaló que la gobernadora panista y su fiscal proporcionen información a los legisladores sobre la muerte de cuatro personas, entre ellas dos agentes que, de acuerdo con medios estadunidenses, trabajaban para la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en el municipio de Morelos, lo que implicaría probables violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.

Los senadores avalaron en votación económica en el Pleno la comparecencia de la gobernadora panista y por 15 votos a favor y uno en contra en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que también el fiscal César Jauregui explique qué hacían los supuestos agentes en el estado de Chihuahua.

Al inicio del debate en el Pleno, el senador morenista Óscar Cantón Zetina, enfatizó que este punto de acuerdo no significa sanción alguna, ante la insistencia de algunos legisladores de que el tema no le compete al Senado.

“Por lo tanto, el punto de acuerdo lo que propone y se aprobó en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, por mayoría, propone invitar, respetuosamente, a la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván y al fiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno a una reunión de trabajo con comisiones del Senado.

“Además, solicitar un informe pormenorizado y documental previo, con cronología completa de los hechos, las autoridades participantes, las comunicaciones con autoridades federales, las actuaciones realizadas. Todo esto conforme al artículo 70 de la Ley de Seguridad Nacional…

“Si la invitación es declinada, no prejuzga ninguna culpabilidad penal. Serán otras instancias y otras autoridades”, detalló.

Anaya pide que comparezcan gobernadores morenistas

Durante el debate en la Comisiones, el coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que la gobernadora panista acudirá al Senado para darles clases sobre cómo se combate el crimen organizado.

También pidió que se llame a otros gobernadores morenistas con supuesto vínculos con el crimen organizado.

“¿Quieren que venga la gobernadora de Chihuahua a darles clases de cómo sí se combate al crimen organizado y cómo no se pacta con los narcotraficantes? Ella no tiene inconveniente en venir, así es que con mucho gusto vamos a votar a favor de que venga la gobernadora de Chihuahua a explicarles cómo sí se combate al crimen organizado.

“Lo que les vamos a pedir es que también vengan otros y otras gobernadoras. Les vamos a pedir que venga el impresentable gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, a explicar aquí en este Senado de la República cómo es que se iba a reunir con el Mayo Zambada el día que secuestraron al Mayo Zambada.

“También les vamos a pedir que, así como va a venir la gobernadora de Chihuahua a darles clases, que venga la gobernadora de Sinaloa, Marina del Pilar, y nos explique por qué Estados Unidos le canceló su visa y por qué su esposo, Carlos Torres, está acusado de ser la cabeza de un grupo del crimen organizado que, entre otras cosas, trafica con huachicol fiscal”, resaltó.

Por su parte, el senador morenista Javier Corral, acusó a la gobernadora de Chihuahua de tratar de engañar a la opinión pública sobre la infiltración de agentes norteamericanos en un operativo estatal, responsabilizando erróneamente a la Sedena.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Donaldo Colosio, afirmó que el Senado no tiene la facultad de citar a la gobernadora, sino que es un asunto meramente político.