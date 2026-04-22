Tribunal Electoral permite la reelecciÃ³n de Israel Betanzos como presidente del PRI-CDMX

CIUDAD DE MÃ‰XICO (Apro).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la FederaciÃ³n (TEPJF) permitiÃ³ hoy a Israel Betanzos Cortes, su reelecciÃ³n como presidente del PRI en la Ciudad de MÃ©xico, y desechÃ³ una decisiÃ³n de la Sala Ciudad de MÃ©xico del tribunal electoral que ordenaba al partido a organizar un nuevo proceso para que la presidencia sea ocupada por una mujer, en cumplimiento con su obligaciÃ³n constitucional de paridad.

Con cinco votos a favor y uno solo en contra â€“el de Reyes RodrÃ­guez MondragÃ³n--, los magistrados validaron un recurso presentado por Betanzos contra la Sala Ciudad de MÃ©xico, quien alegaba que su reelecciÃ³n habÃ­a sido validada por el TEPJF y que no violaba la paridad de gÃ©nero, y que la convocatoria cumpliÃ³ con los estatutos del PRI.

Gracias a esta decisiÃ³n, Betanzos, quien formÃ³ parte del grupo polÃ­tico de CuauhtÃ©moc GutiÃ©rrez De La Torre, el otrora lÃ­der del PRI capitalino, detenido en 2021 por su presunta participaciÃ³n en redes de trata de personas, mantendrÃ¡ el control sobre el partido en la capital.

SegÃºn el magistrado RodrÃ­guez, la decisiÃ³n de la Sala Ciudad de MÃ©xico era vÃ¡lida, pues en diciembre de 2021 habÃ­a ordenado al PRI que garantizara que, en el siguiente proceso electivo del ComitÃ© Directivo Estatal, se diera una alternancia de gÃ©nero en la presidencia del partido.

Betanzos y su grupo no solo no aplicaron la alternancia de gÃ©nero, sino tampoco la alternancia en la presidencia: en julio de 2024, modificaron los estatutos del PRI capitalino para permitir la reelecciÃ³n, y en 2025 emitiÃ³ una convocatoria que no especificaba que la presidencia estuviera reservada a candidatas mujeres.

Con esta doble maniobra, muy similar a la que ha aplicado Alejandro Moreno CÃ¡rdenas para reelegirse al frente del PRI nacional, Betanzos y su grupo compitieron contra dos fÃ³rmulas encabezadas por mujeres y ganaron, por lo que se quedaron con la estructura del partido.