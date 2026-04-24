El PAN celebra salida de Esteban Moctezuma; fue un “florero decorativo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados panistas celebraron la inminente salida de Esteban Moctezuma de la Embajada de México en Estados Unidos, lo cual consideraron el primer acierto diplomático de Claudia Sheinbaum.

El diputado del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que Esteban Moctezuma fue siempre un “florero decorativo" que en nada ayudó a la relación bilateral. Consideró que la mejor prueba de su incompetencia es que ni siquiera le pudo conseguir una cita a la presidenta Sheinbaum con Donald Trump.

“De ese tamaño ha sido la incompetencia de más de un año y medio”, enfatizó.

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, afirmó que ya era urgente el cambio en la Embajada de México en Washington ante una negligente representación diplomática con un embajador que prácticamente fue gris.

“No se lograron establecer esfuerzos de colaboración para que salga bien la relación México-Estados Unidos, algo tan importante como es libre comercio”, expresó.

El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que está en proceso la designación de Roberto Lazzeri Montaño como nuevo embajador de México en Estados Unidos.