Taddei aprovecha llegada de nuevos consejeros al INE para oficializar nombramientos de sus cercanos

Guadalupe Taddei y la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino conversan durante la sesión extraordinaria del Consejo General del INE. Foto: Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, aprovechará la llegada de tres consejeros más cercanos para oficializar los nombramientos de sus cercanos en las áreas clave del INE, después de operar desde hace varios meses como “encargados de despacho”.

“El día de mañana estaremos culminando con una gran parte de estos nombramientos y quedarían pendientes, que estamos todavía en revisión en dos o tres áreas más”, indicó la funcionaria durante una conferencia de prensa, e informó que mañana las consejerías “tendrán el informe de cómo vamos avanzando en el tema”.

A diferencia de sus antecesores, quienes proponían al Consejo General los perfiles de funcionarios para ocupar las direcciones generales, Taddei ha nombrado de manera unilateral a personas cercanas en los cargos directivos del INE; sin embargo, como no contaba con la mayoría del Consejo General, no podía formalizar las designaciones y tuvo que mantenerlos como encargados de despacho.

Algunos de los nombramientos de Taddei han sido cuestionados públicamente, tanto por sus gestiones –como el área de comunicación social, que obedece al grupo de Taddei, que contrató a empresas de manera opaca para realizar presuntos documentales sobre las elecciones judiciales—como por sus perfiles, como fue el caso del tabasqueño Mario Alberto Alejo García, al que colocó al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización sin contar con los requisitos legales para ello, como lo documentó la periodista Jannet López Ponce en Milenio.

La reciente llegada de Frida Gómez, Blanca Cruz y Arturo Chávez en el Consejo General del INE –tras un proceso de selección controversial– abrió a Taddei una ventana para tomar el control del INE, pues sustituyeron a Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, quienes formaban parte del bloque mayoritario en el Consejo General que bloqueó los intentos de Taddei de concentrar el poder del organismo autónomo.

Preguntada hoy sobre la nueva coyuntura, Taddei refrendó su “aspiración” de tener una “junta ejecutiva y una planta ejecutiva estable” al mismo tiempo que arranca la “nueva integración del Consejo General”; la presidenta del INE insistió en que es “importante” que los nombramientos de “las direcciones ejecutivas, unidades técnicas, coordinaciones y direcciones nacionales estén ya en un momento de definición”.