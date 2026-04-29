“Ataque e insidia contra Morena y AMLO”: Senador Enrique Inzunza rechaza vínculos con el narco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que Estados Unidos acusó al gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya y al senador morenista Enrique Inzunza de tener vínculos con una organización del narcotráfico, el legislador rechazó enfática y firmemente las imputaciones por falsas y dolosas.

Pese a que acudió al Senado de la República y no ha dado declaraciones a medios de comunicación, en sus redes sociales Enrique Inzunza escribió que el día de ayer, desde la tribuna, defendió el principio de la soberanía nacional con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional y hoy casualmente autoridades estadunidenses dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en su contra.

“El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestro máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas.

“Hoy, causalmente. autoridades de ese país dan a conocer la existencia de una supuesta investigación en contra nuestra. Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas.

“Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia”.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

El senador morenista resaltó que este ‘ataque’ tiene intenciones muy claras y que no es solo en su contra sino contra la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que practican.

“Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación, y de los valores y principios que enarbolamos y en que los que no transigimos, porque como nos lo dejó escrito el más alto prócer de la patria, don Benito Juárez García: los principios lo son todo; los hombres no somos nada.

“Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida al @PartidoMorenaMx y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el Presidente Andrés Manuel López Obrador. No lo toleraremos”, aseveró.