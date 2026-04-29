El caso Rocha Moya enciende la instalación de la Comisión Permanente (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a integrantes de Morena de vínculos con el narcotráfico, entre ellos el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, en el Senado de la República se instaló la Comisión Permanente.

En lo que se pretendía que fuera un cierre festivo en el Congreso para el oficialismo, la instalación de la Comisión Permanente se dio entre gritos y empujones, luego de que el panista Ricardo Anaya volviera a hablar de la acusación contra el gobernador Rocha Moya.

Fotos: Montserrat López

Ante ello, los legisladores morenistas reclamaron el orden del día al priista Manuel Añorve, presidente provisional de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Incluso bajaron hasta tribuna para detener el discurso de Ricardo Anaya.

Se arma lío en la sesión de instalación de la Comisión Permanente



El presidente decano, @manuelanorve , permitió al panista @RicardoAnayaC quien habló de @rochamoya_ los morenistas protestan, porque dicen que no hay debates en sesión de instalación. pic.twitter.com/Wd0oSXcTiL — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 30, 2026

“Como ustedes saben, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una acusación formal por el delito de narcotráfico en contra del hoy gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha. Aquí está el documento formal que da cuenta de la acusación por narcotráfico en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya….

“Si creen que gritando van a impedir que se haga justicia, se equivocan. Griten todo lo que quieran, yo voy a seguir hablando”, dijo entre reclamos de los legisladores oficialistas.

El senador morenista Manuel Huerta de Guevara pidió una moción de orden y afirmó que México nunca va a bloquear ninguna investigación y que la fiscalía dio su posición.

“Y ese nerviosismo, en mi moción de orden que te pido cumplas, porque aunque sea breve tu presencia ahí en esa silla, dirigiendo esta reunión, y espero que sea muy breve, porque son todas las mañas que tienen para engañar a la gente… decirle que no somos iguales. México nunca va a bloquear ninguna investigación. Ya la fiscalía dio su posición. Aclaro que no somos iguales. Aquí no cubrimos a delincuentes”, enfatizó.

Manuel Añorve

Posteriormente, la senadora panista Lilly Téllez pidió la palabra y comenzó a acusar a los legisladores morenistas de ser unos narcos. Ante ello, Gerardo Fernández Noroña le reclamó al presidente provisional de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente. Ante eso, Lilly Téllez le comenzó gritar “changoleón” y que se fuera de ahí.

“Son el brazo legislativo del crimen organizado. Son los legisladores de los cárteles. Le pido que se vaya de aquí changoleón. ¡Fuera de aquí!”, enfatizó.

Así la polarización en la primera reunión de la Comisión Permanente… y todavía no se instala formalmente.



La senadora @LillyTellez dice que EU le dio la razón: Morena es una bancada de mafiosos, asegura. pic.twitter.com/CWp54c4VQ7 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) April 30, 2026

Ante esas acciones, Manuel Añorve pidió en votación nominal elegir a los nuevos integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Mesa Directiva

La presidenta será presidida por la senadora Laura Itzel Castillo Juárez (Morena); las vicepresidencias por la senadora Verónica Noemí Camino Farjad (Morena) y la diputada Kenia López Rabadán (PAN) así como el diputado Joaquín Zebadúa Alba (Morena).

Las secretarías se conformarán de la siguiente forma: la senadora María Martina Kantún Can (Morena); la senadora Juanita Guerra Mena (PVEM); la senadora Carolina Viggiano Austria (PRI); la diputada sustituta, María Teresa Ealy Díaz (Morena) y el diputado Gibrán Ramírez Reyes (Movimiento Ciudadano).