PAN propone desaparición de poderes en Sinaloa tras acusación de EU contra Rocha Moya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Partido Acción Nacional (PAN) propuso la desaparición de poderes en Sinaloa tras las acusaciones de un juez estadunidense contra el gobernador Rubén Rocha Moya de presuntos vínculos con el narcotráfico.

El partido opositor considera que “estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”.

El Departamento de Justicia de Estados acusó formalmente de narcotráfico y de colusión con el Cártel de Sinaloa al gobernador morenista y al senador del mismo partido, Enrique Inzunza y a otras ocho personas.

“Acción Nacional afirmó que las recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa por delitos contra la salud confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional”, sostuvo el partido que dirige Jorge Romero en un pronunciamiento.

Postura de @AccionNacional sobre las imputaciones hechas al primer círculo de gobierno en Sinaloa. pic.twitter.com/UfKS8VYUPC — Acción Nacional (@AccionNacional) April 29, 2026

El blanquiazul señaló que lo que durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales, lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió.

Acción Nacional consideró que se debe evaluar de manera inmediata en el Senado la desaparición de poderes en la entidad como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

“No se trata de una medida extrema, sino de una respuesta necesaria ante una situación que ha rebasado a las autoridades locales”, añadió.