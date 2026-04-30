Consejero del INE acusa a Taddei de imponer “perfiles políticos” en puestos estratégicos

Taddei y Faz Mora en la sesión del 19 de febrero de 2025. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras revisar a los personajes que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, colocó ayer en los puestos estratégicos del organismo, el consejero Martin Faz Mora deploró que la presidenta dejó de lado “el perfil técnico” e impuso “perfiles políticos”.

En una serie de mensajes que publicó en su red de X, el consejero planteó que, de entrada, Taddei violó el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece la paridad de género en los cargos ejecutivos del INE, pues entre los cercanos que Taddei nombró en las áreas clave del INE solo hubo una mujer.

Faz también recalcó que no hubo “exhaustividad en la revisión de la idoneidad de los perfiles” dado que Taddei realizó “nombramientos unipersonales” sin pasar por “un proceso colegiado para el logro de consensos”; además, lamentó que la mayor parte de los nuevos jefes del INE no provienen del Servicio Profesional Electoral.

?? Se optó mayoritariamente por perfiles que no provienen del Servicio Profesional Electoral (#SPEN) dejando de lado el perfil técnico e imponiendo perfiles políticos. — Martin Faz Mora (@MartinFazMora) April 29, 2026

Taddei consumó ayer la concentración de poderes del INE en la figura de la presidencia del Consejo General, producto de una maniobra orquestada por los legisladores de Morena en octubre de 2024, al margen de la discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación. En medio de los debates candentes, un senador morenista agregó una reserva a la LGIPE –que no estaba en discusión—para otorgar nuevas facultades a Taddei, incluyendo la de imponer los nombramientos en los cargos directivos del INE, sin solicitar la aprobación del Consejo General.

Durante un año y medio, Taddei enfrentó la resistencia de un grupo de seis consejeros, que le impedía asumir estos nuevos poderes; sin embargo, tras la salida de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera, a principios de mes, y la llegada de tres consejeros afines al oficialismo, se rompió el dique que contenía los afanes de control de Taddei en el organismo autónomo.

Ayer, en lugar de consultar al Consejo General, Taddei entregó a los consejeros del INE una “carpeta” con los nombres de sus cercanos ascendidos en “la titularidad de áreas estratégicas del Instituto”.