Claudia Sheinbaum

“Aunque a algunos no les guste”: Sheinbaum desata polémica por ocupación del AIFA en Semana Santa

El AIFA tuvo de lunes a domingo 164 mil 525 pasajeros, dijo la presidenta tras asegurar que hubo “vuelos al 100 a todos los destinos”. Así reaccionaron en redes.
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Nacional
domingo, 5 de abril de 2026 · 20:46

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum desató polémica en redes sociales por publicaciones en las que presume la ocupación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante la Semana Santa.

En una primera publicación del pasado viernes 3 de abril, la mandataria escribió en X: “Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos”, texto acompañado de fotografías en los que se ve a varios pasajeros en la terminal aérea.

 

 

Usuarios de redes sociales cuestionaron la publicación, al señalar defectos en la imagen que sugerían que podría haber sido elaborada mediante inteligencia artificial, aunque otros comentaron que son comunes en fotos panorámicas tomadas con celular. 

 

 

Otros hicieron notar que en una de las pantallas del aeropuerto se veía que la imagen habría sido tomada un lunes de marzo, y no el mismo viernes 3 de abril.

 

 

El sábado, el diputado panista Federico Döring publicó un video de su visita al AIFA en el que mostró portadas de periódicos para demostrar que realmente estuvo ahí para tomar imágenes del aeropuerto con áreas completamente vacías, contradiciendo la versión presidencial del “100 por ciento”.

 

 

 

 

Y este domingo la mandataria retomó el tema, esta vez con la publicación de un video en el que se ven varios pasajeros en diversas áreas del AIFA, con el siguiente texto:

“Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos. Aquí algunas imágenes de hoy domingo al mediodía”.

 

 

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