“Aunque a algunos no les guste”: Sheinbaum desata polémica por ocupación del AIFA en Semana Santa

Una de las imágenes que publicó la mandataria. Foto: @Claudiashein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum desató polémica en redes sociales por publicaciones en las que presume la ocupación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante la Semana Santa.

En una primera publicación del pasado viernes 3 de abril, la mandataria escribió en X: “Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos”, texto acompañado de fotografías en los que se ve a varios pasajeros en la terminal aérea.

Así está el AIFA el día de hoy. Vuelos al 100 a todos los destinos. pic.twitter.com/IynWrWdhA1 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 3, 2026

Usuarios de redes sociales cuestionaron la publicación, al señalar defectos en la imagen que sugerían que podría haber sido elaborada mediante inteligencia artificial, aunque otros comentaron que son comunes en fotos panorámicas tomadas con celular.

Sheinbaum publicó una mezcla. Tres fotos reales más al menos una generada o fuertemente retocada con IA. Esto ya está siendo comentado en redes: mucha gente nota que una de las imágenes luce artificial, sobre todo porque el AIFA suele tener críticas por no estar tan lleno como… pic.twitter.com/DEoAXA0I9x — ?????? ????????´?? ?_? (@CarlosM37427370) April 4, 2026

Otros hicieron notar que en una de las pantallas del aeropuerto se veía que la imagen habría sido tomada un lunes de marzo, y no el mismo viernes 3 de abril.

Sí, yo sé cómo funcionan las cámaras, pero eso no explica por qué la "cámara" cambio un "viernes de abril" por un "lunes de marzo".



Se supone que la foto es de hoy, según @Claudiashein, pero hoy es viernes y estamos en abril.



¿Es otro efecto de cámara?



Basta de replies mensos pic.twitter.com/xxnvqwgHvz — vampipe ? (@vampipe) April 4, 2026

El sábado, el diputado panista Federico Döring publicó un video de su visita al AIFA en el que mostró portadas de periódicos para demostrar que realmente estuvo ahí para tomar imágenes del aeropuerto con áreas completamente vacías, contradiciendo la versión presidencial del “100 por ciento”.

Hoy fui al #CHAIFA a desenmascarar las mentiras del bienestar de @Claudiashein sobre su "supuesta" operación al 100% en #SemanaSanta dando seguimiento a lo revelado ayer por @luis_gj



Aquí está el video de las mentiras del #CártelDeMorena y su inteligencia artificial de cuarta… pic.twitter.com/ZHy3KKHVL0 — Federico Döring ???? (@FDoringCasar) April 5, 2026

Dejaré por aquí estos videos de ayer que demuestran que @Claudiashein mintió OOOTRA VEZ sobre la "supuesta" operación al 100% del #CHAIFA en #SemanaSanta



Los dos mostradores de las aerolíneas, la puerta de salidas nacionales y el estacionamiento se ven CASI tan vacíos como las… pic.twitter.com/FG5llrH8QO — Federico Döring ???? (@FDoringCasar) April 5, 2026

Y este domingo la mandataria retomó el tema, esta vez con la publicación de un video en el que se ven varios pasajeros en diversas áreas del AIFA, con el siguiente texto:

“Aunque a algunos no les guste, el AIFA tuvo, de lunes a domingo de Semana Santa, 164 mil 525 pasajeros en 1,233 vuelos. Aquí algunas imágenes de hoy domingo al mediodía”.