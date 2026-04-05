Gutiérrez Luna arremete contra consejeros salientes Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera

Sergio Gutiérrez Luna publicó una foto en la que aparece con las consejeras Dania Ravel y Claudia Zavala. Foto: @Sergeluna_S

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Contrario a los mensajes institucionales y respetuosos enviados por actores políticos con motivo de la conclusión del mandato de Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera como consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado morenista Sergio Gutiérrez Luna publicó un mensaje en sus redes sociales en el que siguió atacando a los tres expertos electorales, y sostuvo que "no los vamos a extrañar".

En su cuenta de X, el político, quien fue representante de Morena ante el INE, aseveró que los tres consejeros estuvieron "siempre facciosos contra la 4T" y aseveró que "junto con Lorenzo (Córdova) y Ciro (Murayama) intentaron boicotear la elección del Poder Judicial, incluso violando una suspensión de la Suprema Corte".

El morenista se lanzó personalmente contra los consejeros: a Zavala la acusó de "tergiversar" declaraciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador para "favorecer a Xóchtil (Gálvez)", a Rivera lo tachó de "defensor de oficio del PAN", y vituperó contra Ravel por estar "siempre favoreciendo a la derecha".

Después de 9 largos años hoy concluyeron las conserjerías del INE de: Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera. Siempre facciosos contra la 4T.

Junto con Lorenzo y Ciro intentaron boicotear la elección del Poder Judicial, incluso violando una suspensión de la Suprema Corte.… pic.twitter.com/xhg4l4JKbk — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) April 5, 2026

Sergio Gutiérrez Luna tiene una historia personal con los tres consejeros: en diciembre de 2021, como presidente de la Cámara de Diputados, los denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) y ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE, como represalia por votar, en una sesión del Consejo General, a favor de un proyecto que posponía la organización de la consulta de revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, por falta de presupuesto.

La FGR desechó la denuncia, y el OIC lo dejó congelado, hasta que en el verano del año pasado, Víctor Hugo Carvente Contreras, recientemente nombrado titular del OIC del INE por la Cámara de Diputados, revivió el expediente y abrió un procedimiento contra los consejeros por su decisión en el consejo general, una decisión inédita que los tres consejeros denunciaron como ilegal.