Aspirantes a consejerías del INE realizan su examen en el pleno de San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el pleno de la Cámara de Diputados, 369 aspirantes realizaron su examen para ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.

El Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados avaló a 369 aspirantes que cumplieron con la inscripción, los requisitos requeridos y pasaron a la segunda etapa de elección.

Los aspirantes acudieron alrededor de las 10 de la mañana y realizaron el examen de 100 preguntas que tuvo una duración de dos horas.

Las preguntas priorizaron los tópicos enfocados en fiscalización, derecho constitucional, marco constitucional en materia electoral, procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo, Derechos Humanos, sistema de gobierno y partidos políticos.

Según el acuerdo aprobado por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados, el 50 por ciento mejor evaluado pasará a la siguiente fase.

El 9 de abril se dará a conocer la lista final de aspirantes para las tres consejerías del INE.

Posteriormente, el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y se prevé que el 22 de abril se remitirán a la Mesa Directiva las propuestas de los aspirantes por parte de la Jucopo. Se prevé que ese mismo día se realice la votación en el pleno.