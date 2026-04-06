Aspirantes a consejerías del INE realizan su examen en el pleno de San Lázaro

Cámara de Diputados
Aspirantes a consejerías del INE realizan su examen en el pleno de San LázaroSegún el acuerdo aprobado por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados, el 50 por ciento mejor evaluado pasará a la siguiente fase.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el pleno de la Cámara de Diputados, 369 aspirantes realizaron su examen para ocupar tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de salida de Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera.
El Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados avaló a 369 aspirantes que cumplieron con la inscripción, los requisitos requeridos y pasaron a la segunda etapa de elección.
Los aspirantes acudieron alrededor de las 10 de la mañana y realizaron el examen de 100 preguntas que tuvo una duración de dos horas.
Las preguntas priorizaron los tópicos enfocados en fiscalización, derecho constitucional, marco constitucional en materia electoral, procedimientos electorales e historia electoral del México contemporáneo, Derechos Humanos, sistema de gobierno y partidos políticos.
Según el acuerdo aprobado por el Comité de Evaluación de la Cámara de Diputados, el 50 por ciento mejor evaluado pasará a la siguiente fase.
El 9 de abril se dará a conocer la lista final de aspirantes para las tres consejerías del INE.
Posteriormente, el 20 de abril, el Comité Técnico de Evaluación remitirá las listas de aspirantes a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y se prevé que el 22 de abril se remitirán a la Mesa Directiva las propuestas de los aspirantes por parte de la Jucopo. Se prevé que ese mismo día se realice la votación en el pleno.