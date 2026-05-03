“Ahí nos vemos”: Enrique Inzunza asegura que estará en la Permanente el miércoles (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Enrique Inzunza Cázarez publicó un video en sus redes sociales en el que anunció que el próximo miércoles estará en la Cámara Alta para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente.

El sábado, el legislador informó que se mantendría en su cargo después de que tanto Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, como Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, presentaran una solicitud de licencia bajo el argumento de no entorpecer las investigaciones a nivel local por parte de autoridades federales tras las acusaciones de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico.

“Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros. Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo”, publicó Inzunza en el texto que acompaña su video en X.

“Y de qué mejor manera para esta coyuntura: repasando la vida de Juárez, nuestro más alto prócer nacional. Como él, con mi Patria y con los míos, siempre”, refiere el mensaje publicado a las 7:39 del sábado.

“Esta semana, el día miércoles, estaremos iniciando los trabajos de la Comisión Permanente, ahí nos vemos”, concluye en su video.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

El pasado miércoles Inzunza estuvo presente en la sesión ordinaria del Senado, pero ya no se presentó a la sesión en la que se aprobó la conformación de la Comisión Permanente. En su escaño quedaron olvidadas sus pertenencias personales.

En otra publicación, Inzunza calificó de falsa la información de que busca ser testigo cooperante en Estados Unidos.