Alfonso Durazo llama a evitar divisiones internas en Morena rumbo al 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no puede caer en disputas internas que pongan en jaque el reinado del partido en las elecciones intermedias de 2027.

Alfonso Durazo Montaño, presidente del Consejo Nacional de Morena, advirtió a los congresistas y militantes del partido que se dejen de intereses personales que puedan dividir al movimiento.

“No demos gusto a los conservadores que han intentado de todo para confrontarnos, para denigrarnos, para dividirnos. No nos metamos en la política pequeña, aquella de mi intriga, esa que nos divide, nos desgasta políticamente y nos enferma el alma. La defensa de México exige de nuestra cohesión política”, expresó Durazo.

El gobernador de Sonora indicó que la llamada Cuarta Transformación no debe distraerse en pleitos menores, y resaltó que la unidad del movimiento se ha vuelto “estratégica”.

“Aspirar, no es traicionar. Competir no es dividir, y debatir, no es destruir (...) Hay voces internas que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto, vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste”.

El presidente del Consejo dejó la tarea de consolidar la unidad en la nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel Reyes.

Por su parte, Luisa María Alcalde Luján se despidió del partido destacando los más de 12 millones de afiliados al Movimiento.

“Gozosa abyección”

Alfonso Durazo advirtió en el Congreso de Morena que hay una “gozosa abyección de representantes de fuerzas políticas internas” frente a presiones intervencionistas.

En el contexto de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos morenistas, de presuntos vínculos con el narcotráfico, Durazo aseveró que el mundo vive una etapa de tensiones y presiones abiertas y de intentos por imponer la voluntad de las potencias sobre pueblos libres y soberanos.

“Vemos cómo surgen viejas tentaciones imperiales, cómo se pretende intervenir en decisiones que sólo competen a naciones soberanas y cómo algunos intereses externos pretenden tratar la soberanía de otros países como si fuera materia negociable", dijo Durazo en su discurso.

“Vemos la gozosa abyección de representantes de fuerzas políticas internas frente a esas presiones intervencionistas”, expuso el también presidente del Consejo de Morena.

Ante el Congreso que se lleva a cabo en el WTC, aseguró que el partido guinda se mantendrá como primera fuerza en 2027.

En un momento de su discurso Durazo señaló que incluso hay también voces internas “que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto, vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste”.