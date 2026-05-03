Ariadna Montiel asume dirigencia de Morena; pide “trayectorias impecables” para candidatos en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar, rindió protesta como nueva dirigente nacional de Morena.

En su primer discurso al frente del partido, enfatizó como objetivo rumbo a las elecciones de 2027: no habrá candidatos vinculados con actos de corrupción.

Frente a los mil 828 congresistas, la nueva dirigente también dio un primer aviso respecto a este tema y pidió a la militancia hacer un “examen de conciencia” para denunciar corrupción.

Montiel fue elegida por unanimidad en el Consejo Nacional de Morena para relevar a Luisa María Alcalde, nombrada por la presidenta Claudia Sheinbaum como consejera jurídica.

“Ninguno de los medios de comunicación que conocemos y sus comentócratas o gobierno extranjero puede romper la unidad que tenemos con el pueblo”, dijo en su primer discurso al frente del partido guinda.

“Los corruptos no tienen cabida”

La nueva dirigente aseveró que en Morena no se tolerarán gobiernos corruptos y pidió hacer un examen de conciencia y denunciar malas prácticas de gobierno.

En ese contexto pidió que quienes aspiren a ser candidatos para 2027 deben ser impecables.

“Lo digo con toda claridad. Esta dirigencia no tolerará corrupción en ningún gobierno de Morena. Es momento de hacer examen de conciencia. Y si alguien detecta corrupción en su gobierno, hay que hacer a un lado a quien esté en estas prácticas.

“Quien quiera ser candidato en 2027 deben tener una trayectoria impecable”, advirtió Montiel.

La secretaria del Bienestar en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum apuntó que, a pesar de que existan personas que hayan ganado las encuestas internas, no serán candidatos si hay certeza de que incurrieron en actos indebidos porque “en Morena los corruptos no tienen cabida”, lanzó la nueva dirigente.

La extitular de Bienestar fue anunciada como única aspirante a encabezar el Comité Ejecutivo Nacional morenista.

Reunidos en el WTC de la Ciudad de México, los integrantes del Congreso Nacional la eligieron de manera unánime. Luego de este proceso, después de mediodía rindió protesta.

Defensa de la soberanía

El discurso de Montiel duró aproximadamente 40 minutos, y en él también ahondó en la importancia de defender la soberanía nacional ante ataques desde Estados Unidos.

“Hoy hay una ofensiva permanente contra nuestro movimiento. La amenaza a nuestra soberanía es cada día más intensa”, dijo

En alusión al caso de Rocha Moya, dijo que “estamos siempre del lado de la justicia y la honestidad, pero rechazamos la hipocresía de quienes lanzan acusaciones con fines políticos para abrir la puerta a la injerencia extranjera”.

De la oposición, dijo que se muestra más “como lo que es, entreguista, apátrida y contraria al interés nacional. En resumen, son traidores a la patria, buscan sembrar la duda, la desinformación y el miedo para regresar por sus privilegios, pero no se los vamos a permitir”.

Montiel pidió mantener la unidad y llamó a respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum.