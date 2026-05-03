Durazo denuncia “gozosa abyección” de fuerzas políticas frente a presiones intervencionistas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, advirtió en el Congreso de Morena que hay una “gozosa abyección de representantes de fuerzas políticas internas” frente a presiones intervencionistas.

En el contexto de las acusaciones de Estados Unidos al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros políticos morenistas, de presuntos vínculos con el narcotráfico, Durazo aseveró que el mundo vive una etapa de tensiones y presiones abiertas y de intentos por imponer la voluntad de las potencias sobre pueblos libres y soberanos.

“Vemos cómo surgen viejas tentaciones imperiales, cómo se pretende intervenir en decisiones que sólo competen a naciones soberanas y cómo algunos intereses externos pretenden tratar la soberanía de otros países como si fuera materia negociable", dijo Durazo en su discurso.

“Vemos la gozosa abyección de representantes de fuerzas políticas internas frente a esas presiones intervencionistas”, expuso el también presidente del Consejo de Morena.

Ante el Congreso que se lleva a cabo en el WTC, aseguró que el partido guinda se mantendrá como primera fuerza en 2027 y llamó a mantener la unidad partidista frente a presiones externas.

En un momento de su discurso Durazo señaló que incluso hay también voces internas “que buscan sembrar dudas sobre el rumbo de nuestro proyecto, vivimos campañas de desprestigio y apuestas externas e internas por nuestro desgaste”.