Labastida propone entregar a Rocha Moya a EU “lo más rápidamente posible”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Francisco Labastida Ochoa, excandidato presidencial del PRI en el 2000, aseguró que lo que más le conviene al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es entregar, lo más rápido posible, al exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos, quien lo acusó de vínculos con el narcotráfico.

En entrevista en Radio Fórmula, el político nacido en Los Mochis, Sinaloa, aseguró: “Lo que más le conviene al país y al gobierno de la presidenta Sheinbaum es entregarlo lo más rápidamente posible, concluir el trabajo de investigación y entregarlo para que lo concluyan en Estados Unidos”.

Labastida Ochoa argumentó que esa entrega al gobierno estadounidense es, “entre otras cosas, porque es muy dudoso el trabajo que se hace en México”, en referencia a la investigación judicial.

De paso, aclaró que la acusación contra Rocha Moya y los otros nueve acusados no terminará ahí.

“Tiene que quedar claro que la situación actual no termina la película aquí, vienen otros más. ¿Qué creen, que Estados Unidos va a decir ‘ya se arregló todo’? No, por favor!”.

????#EXCLUSIVA | "Lo que más le conviene es entregarlo a EU": Francisco Labastida, exgobernador de Sinaloa, afirma que el gobierno federal debe entregar a Rubén Rocha y resalta que habrá más acusados.#FórmulaNoticias con Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx). pic.twitter.com/iYi4BGZRBJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) May 3, 2026

Francisco Labastida fue candidato presidencial del PRI en las elecciones del año 2000 y se enfrentó a Cuauhtémoc Cárdenas por el PRD y a Vicente Fox por el PAN.