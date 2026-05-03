Morenistas cierran filas con Ariadna Montiel previo a su designación como dirigente

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores, gobernadores, consejeros y congresistas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cierran filas con la posible nueva dirigente del partido, Ariadna Montiel.

Previo al inicio de las actividades del Congreso Nacional Extraordinario del partido, los asistentes admitieron que respaldarán a Montiel, quien se desempeñaba como Secretaria del Bienestar.

En ese sentido, personajes como los senadores Gerardo Fernández Noroña, Malú Micher y la legisladora con licencia, Andrea Chávez, dijeron que Montiel podría hacer un gran trabajo para unificar el partido.

“Ha demostrado ser extraordinaria en temas de organización, en temas de división de competencias y Morena necesita esa organización, la simpatía ya la tenemos”, dijo Chávez a las afueras del Congreso.

Por otro lado, Fernández Noroña, expresó que Montiel es el mejor perfil para dirigir el partido actualmente, y aseguró que “la clave está en respetar las encuestas” para seguir unificando el partido.

A las afueras del World Trade Center en la CDMX, donde se celebra el Congreso, un grupo de personas afines al partido acudió para respaldar la llegada de Montiel a la dirigencia con batucada.