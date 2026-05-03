“No creo que llegue”: Noroña descarta que Rocha asista al Congreso de Morena

Morenistas antes del arranque de su Congreso en el WTC. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El ahora exgobernador de Sinaloa, investigado por la Fiscalía de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, no acudiría al Congreso Extraordinario de Morena programado para este 3 de mayo.

Según el senador de la República, Gerardo Fernández Noroña, el sinaloense estaba invitado en su condición de gobernador; sin embargo, al pedir licencia de su cargo, no se espera que llegue al cónclave morenista.

“No lo creo (que llegue Rocha Moya). Él estaba invitado en su condición de gobernador y ha pedido licencia”, dijo ante medios de comunicación.

En el mismo sentido, la senadora Andrea Chávez dijo que lo mejor que pudo hacer el exmandatario de Sinaloa es pedir licencia, y por lo mismo el tema no sería tocado en el Congreso de este domingo.

“De no haberse separado del cargo sí pudo haber sido un tema. Ya hubo una acción de su parte (...) Sabemos y reconocemos que no goza de fuero y eso facilita todo. No veo la necesidad (de discutir el tema)”, dijo Chávez.

En el Congreso de Morena de este domingo se espera que sea nombrada como nueva dirigente del partido Ariadna Montiel, exsecretaria de Bienestar.

Malú Micher: “me siento muy orgullosa de mi querido gobernador”

"Yo me siento muy orgullosa de mi querido gobernador", dijo la senadora Malú Micher sobre las investigaciones en EU contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La legisladora fue entrevistada en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde se lleva a cabo el cónclave morenista.

“Conozco a Rocha, conozco su trayectoria, conozco a mis compañeros que están siendo señalados de manera ridícula y sin pruebas, y me siento muy orgullosa de la decisión que ha tomado (…) no vamos a ocultar nada”, aseguró, y añadió que en el caso de Maru Campos “sí hay pruebas”.