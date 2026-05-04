El presidente de Cuba felicita a Ariadna Montiel por ser elegida como nueva dirigente de Morena

Alfonso Durazo, Luisa María Alcalde, Ariadna Montiel, Andrés Manuel López Beltrán y Citlalli Hernández, en el Congreso de Morena del domingo. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, felicitó a Ariadna Montiel Reyes por ser elegida como nueva dirigente nacional de Morena.

En su primer discurso al frente del partido guinda en México, Montiel Reyes apoyó el llamado que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre de Barcelona para poner fin al bloqueo económico en la isla.

“Respaldamos el llamado de nuestra presidenta en Barcelona para poner fin al bloqueo económico al hermano país de Cuba. Este bloqueo está derivando en una crisis humanitaria sin precedentes”, dijo la exsecretaria de Bienestar en los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y la propia Sheinbaum.

???????? "Nuestra solidaridad siempre estará con el pueblo de Cuba", afirma nueva presidenta de Morena



?? La nueva dirigente del partido oficialista mexicano, Movimiento de Regeneración Nacional, Ariadna Montiel, resaltó el apoyo del Gobierno local a la mayor de las Antillas.



??… https://t.co/sTPZ5fIjAb pic.twitter.com/2Ehnz5OTAF — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 3, 2026

El presidente cubano agradeció en su cuenta de X el mensaje de la nueva dirigente morenista.

“Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes, elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario. Agradezco las expresiones de solidaridad y respaldo a #Cuba, durante su discurso realizado en este evento, símbolo de la historia común que nos une”, dijo Díaz-Canel y añadió:

Mis sinceras felicitaciones a la compañera Ariadna Montiel Reyes, elegida nueva presidenta de @PartidoMorenaMx en el VIII Congreso Nacional Extraordinario.



Agradezco las expresiones de solidaridad y respaldo a #Cuba, durante su discurso realizado en este evento, símbolo de la… https://t.co/1sriX8Qf2E — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) May 3, 2026

“Ratificamos la voluntad y la disposición de continuar afianzando las relaciones de amistad y cooperación entre nuestros partidos en beneficio de los dos pueblos”.