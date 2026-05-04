Noroña rechaza que lo hayan mandado a las filas de atrás en el Congreso de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se difundiera una imagen del senador Gerardo Fernández Noroña sentado en las filas de atrás y junto a simpatizantes en el Congreso Nacional de Morena, el legislador afirmó que lo que pasó es que no se respetan los lugares de los senadores.

En su habitual charla vespertina en video, Fernández Noroña también consideró necesario que el movimiento cuide esas cosas y explicó que en el congreso pasado estuvo en primera fila porque era presidente de la Mesa Directiva del Senado.

“A Noroña lo mandaron a las filas de atrás. Pues, no, lo que pasa es que no respetan. Hay un lugar para senadores y no lo respetan. Y entonces yo me fui más atrás y me dio su lugar el senador de Nuevo León, Waldo Fernández... Y toman la foto también de Arturo Ávila, que no es cierto que esté en las filas de atrás.

?? DOS apestados hoy en el Consejo nacional de Morena:



1) Noroña. Lo mandaron a las filas de atrás. MUY lejos de la zona principal



Antes iba en presidium o primera fila



2) El #CeroVotos. En marzo (VII Consejo) hasta habló, ahora lo mandaron a la orilla (casi a otro salón). pic.twitter.com/ALplxumhjE — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 3, 2026

“Él está casi la otra orilla del salón, pues fue donde lo le tocó que lo sentaran. Dolores Padierna también tenía un lugar muy a la izquierda. Yo creo que, de todos modos, debería el movimiento cuidar esas cosas, pero: ‘¡Muy lejos de la zona principal!’ ‘¡Antes iba al presídium o primera fila!’ Pues yo iba al presídium como presidente de la Mesa Directiva.

?? Noroña rechaza que lo hayan mandado hasta atrás en el Congreso Nacional del narco partido.



El cómico en desgracia @fernandeznorona negó que durante el congreso nacional morenista celebrado este domingo, los organizadores lo hayan mandado hasta atrás, señalando que su lugar lo… pic.twitter.com/XaKgJXsIbn — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) May 4, 2026

“Y estuve en el Consejo Nacional en la primera fila, pero ahora, aunque no llegué tan tarde, pues, ya habían tomado los lugares de los senadores, gente que no, compañeros, compañeras que no son senadores y, pues, páralos de ahí”, explicó.

Fernández Noroña consideró que hay un problema de organización. Sin embargo, resaltó que los medios aprovechan esas situaciones para el golpeteo. "No se dan cuenta de que son muy intrigantes", dijo.