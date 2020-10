Ejecutan a sobrino de Salgado Macedonio; era síndico en Iguala

CHILPANCINGO. Gro. (apro).- El síndico perredista del ayuntamiento de Iguala, Justino Carvajal Salgado, fue asesinado cuando llegaba a su casa localizada en esta ciudad, indican reportes oficiales. La mortal agresión se registró a las 18:30 en el edificio Ignacio Zaragoza, que se encuentra en la calle del mismo nombre y ubicado a tres cuadras del centro de Iguala. El cuerpo del funcionario municipal fue encontrado tirado sobre las escaleras del inmueble de su propiedad y presentaba cinco impactos de bala calibre .9 milímetros en diferentes partes del cuerpo, entre ellos el tiro de gracia, indican informes oficiales a los que Apro tuvo acceso. No obstante, las autoridades ministeriales sólo encontraron un casquillo percutido, por lo que presumen que el síndico perredista fue asesinado en otro lugar y enseguida lo llevaron a su domicilio, donde lo remataron, refieren los mismos reportes. Justino Carvajal es sobrino del polémico exsenador del PRD, excontendiente a la gubernatura y actual director del periódico La Jornada Guerrero, Félix Salgado Macedonio El Toro sin cerca. Hasta el cierre de edición, el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca Velásquez, no había fijado una postura sobre el asesinato de su síndico, que se enmarca en un contexto de violencia en esta zona controlada por el narcotráfico. Recientemente, Carvajal Salgado había protagonizado una confrontación verbal con el dirigente de la organización denominada Unión Campesina Emiliano Zapata (UCEZ), Arturo Hernández Cardona, quien lo acusó de haber pertenecido a una banda de secuestradores al servicio del exdiputado local priista, Héctor Vicario Castrejón, el principal operador político del defenestrado exgobernador Rubén Figueroa Alcocer. Carvajal Salgado calificó de corrupto y ladrón a Hernández Cardona, quien también se desempeña como dirigente al interior del PRD, y le exigió una disculpa pública o de lo contrario lo demandaría por difamación. En respuesta, Hernández Cardona dijo que no se iba a retractar de sus imputaciones y advirtió que daría a conocer hechos con “pruebas y testimonios” sobre los presuntos nexos con la delincuencia organizada del sobrino de Félix Salgado. Fuentes oficiales informaron que la semana pasada el síndico perredista habría sido interceptado y golpeado por un comando, cuando el funcionario municipal se desplazaba sobre la calle Miguel Hidalgo. Los sujetos armados le habrían dejado un mensaje y le pegaron en el rostro con la cacha de una pistola, señalaron las mismas fuentes. Actualmente, Carvajal Salgado formaba parte de la corriente política, al interior del PRD, denominada Grupo Guerrero, que dirige el exsenador David Jiménez Rumbo, un perredista originario de Arteaga, Michoacán, quien fue señalado por el exgobernador Zeferino Torreblanca de tener nexos con la delincuencia organizada.