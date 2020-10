Revela peritaje de la PGR fallas de seguridad en Casino Royale

MONTERREY, N.L. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) anunció hoy que luego de un peritaje realizado al interior del Casino Royale encontró fallas en materia de seguridad industrial y protección civil. Sin embargo, la dependencia federal refrendó en un comunicado que corresponde a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) efectuar el peritaje final y definitivo sobre las causas que ocasionaron el incendio en el inmueble siniestrado el 25 de agosto pasado, donde perecieron 52 personas. En respuesta, el gobernador Rodrigo Medina lamentó el tiempo que demoró la PGR en pasar la responsabilidad del peritaje a las autoridades estatales pues, dijo, los científicos locales hubieran hecho ya el trabajo. “Si esto se hubiera aclarado desde un inicio, ya hubiéramos acabado el trabajo. La pregunta que surge es: ¿se ha avanzado en estos dos meses o no? Si se confirma que ellos no van a concluir esto, pues nosotros lo agarramos y lo resolvemos, no le sacamos la vuelta al bulto ni vamos a estar perdiendo el tiempo después de estos dos meses en que todos estuvimos esperando una respuesta”, dijo. Sin embargo, la difusión de este comunicado evidencia aún más la falta de coordinación entre las dos instituciones, pues el gobierno estatal se dijo sorprendido por la declaración de la PGR del martes 25, en la que señala que la investigación en torno al siniestro debe ser efectuada por las autoridades estatales. En el boletín de hoy, que precede al desconcierto manifestado por el vocero de Seguridad Pública de Nuevo León, Jorge Domene Zambrano, quien dijo ayer que la entidad aguarda una explicación de la autoridad federal, la PGR anunció que ya había hecho su parte en el peritaje. La dependencia lo explicó escuetamente de esta manera: “El inmueble denominado Casino Royale no cumple con las condiciones de seguridad acorde a la normatividad en materia de seguridad industrial y protección”. Señala, además, que toca a la PGJE cumplir con las investigaciones, en general, del ataque al Casino Royale, tras el cual han sido detenidas 15 personas. “Con motivo de las investigaciones que se llevan a cabo del Casino Royale, a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León corresponde determinar las causas y factores que influyen en el incendio, así como cuál fue la razón determinante de los homicidios, lesiones y daño en propiedad ajena; por ello, corre a su cargo la realización de los dictámenes de seguridad industrial, protección civil, ingeniería civil y arquitectura”. De esta manera la PGR se deslindó del resultado último de las investigaciones, al afirmar que solamente coadyuva con la Procuraduría local. “En ese sentido, la Procuraduría General de la República, actúa en colaboración de la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, y el Ministerio Público de la Federación recabó peritaje en la especialidad de seguridad industrial y protección civil, el cual consta en la indagatoria y estará a disposición de la autoridad ministerial nuevoleonense cuando así lo requiera”, dice. Al final, la PGR refrenda su compromiso de ayudar en las pesquisas relacionadas con el caso del casino siniestrado en esta ciudad. “La Procuraduría General de la República reitera su compromiso de seguir coadyuvando en la investigación de los reprobables hechos en que se privó de la vida a 52 personas que se encontraban en el lugar; además continuará con la investigación para desarticular el grupo criminal autor de esos hechos”.