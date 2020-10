Casos de 'El Marro” y César Duarte exhiben una Iglesia delincuente

DEBES LEER:

PARA ENTENDER MEJOR:

ENTÉRATE:

versión digitalizada puedes adquirir aquí

La detención de “El Marro” puso en evidencia un hecho que se sabía a voces en Guanajuato: su cercanía con la Iglesia católica de la región del Bajío. Su devoción no se limitaba a otorgar generosos donativos a curas y parroquias. Ha trascendido que la Sedena sigue la pista del dinero en ciertas operaciones inmobiliarias y de terrenos que se hicieron como donaciones a la Iglesia por conducto de empresarios que, luego se sabría, estaban vinculados con. Por otra parte, la detención hace unas semanas delreavivó los señalamientos de que diversospor cuantiosos bonos de una nómina secreta que operaba aquél.https://www.proceso.com.mx/643184/miembros-de-la-iglesia-catolica-habrian-recibido-dinero-de-cesar-duarte-y-de-el-marro-masferrer Asimismo, llama la atención que los obispos localesy hasta solidaridad con los hoy acusados. El, Benjamín Castillo Plascencia, afirmó en enero que las amenazas a templos son del CJNG y que, de acuerdo con testimonios, el cártel de “El Marro” siempre ha sido respetuoso de las instituciones religiosas. Por su parte,, Constancio Miranda Weckmann, en un comunicado demandó, ante la detención, un proceso justo al exgobernador Duarte, “sin revanchas ni argucias políticas”. En la notificación se ruega por Duarte, en “oración por él y por los suyos”. ¿Cuáles son las razones y por qué las iglesias de Chihuahua y de Celaya defienden a los delincuentes?Mientras que en Celaya se puede conjeturar lavado de dinero, en Chihuahua se puede presumir corrupción y asociación delictuosa. En ambos casos,. Queda en manos de las autoridades esclarecer vínculos y fincar responsabilidades a los transgresores, sean clérigos o laicos vinculados a la Iglesia. ¿Se atreverá el gobierno de López Obrador a tocar a la Iglesia católica?entre la Iglesia y el crimen organizado lamentablemente. Los vínculos entre miembros del clero con el narcotráfico tampoco. Hagamos memoria cómo desde 1997,, en la Basílica de Guadalupe, admitió que. Lo predicó como algo casi natural y provocó un escándalo.https://www.proceso.com.mx/642855/el-marro-en-el-altiplano-pero-sigue-la-guerra-por-guanajuato Más atrás en la línea del tiempo encontramos el dramáticoen mayo de 1993, perpetrado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara a manos de sicarios, en medio de perplejidades y confrontaciones entre bandas de narcotraficantes; el caso sigue siendo confuso y tiene casi 30 años que perdura aun la opacidad. Investigaciones posteriores revelaron quecon las que construyó casas sacerdotales y el seminario, y que llevaba una vida suntuosa, propia de la realeza eclesiástica. Meses después, en la casa de la nunciatura apostólica de la Ciudad de México, el nunciorecibió indebidamente a prófugos de la justicia. Se trató de los hermanos“aclarar” el asesinato del cardenal Posadas, en una reunión celebrada el 13 de diciembre de 1993. Ni Prigione ni el propio gobierno de Salinas de Gortari se atrevieron a someter como correspondía a los delincuentes. El 19 de septiembre de 2005 se descara, Ramón Godínez Flores, exsecretario de la CEM, al declarar que la Iglesia católicaque recibe por concepto de limosnas, aunque provengan del narcotráfico, pues el dinero “se purifica” con la buena intención de ayudar. Además, Godínez reconoció que. Una primera conclusión, por obvia que parezca, es que, si el crimen organizado y el narcotráfico han sido capaces de penetrar los diversos espacios de la vida social, como órganos de gobiernos locales y federal, procuradurías y tribunales, empresas y medios de comunicación, cabe suponer que también. Las redes de delincuencia han invadido a la Iglesia católica como lo ha hecho en otros países como Colombia o Italia con el caso de la mafia.https://www.proceso.com.mx/641026/las-22-casas-que-cesar-duarte-oculta-en-estados-unidos Por otra parte, hay estudios que muestran elde muchos miembros del crimen organizado. Es un universo espeso y poco estudiado, pero presente. Son actores que viven al filo de la navaja, en situaciones límite, de vida o muerte. Por ello, hay altos niveles de religiosidades eclécticas que asumen esta condición trágica de verdugos y vulnerabilidad en la que viven. La mayoría de origen popular y tradición religiosa católica. Por ello,, como la Santa Muerte y santos populares como Malverde, San Judas Tadeo y prácticas de hechicería, santería y chamanismo que acompañan con su manto protector a aquellos que viven en la borderline. O construyen cultos ad hoc, como ritos narcosatánicos, adaptaciones santeras y chamánicas que pretenden acompañar la vida subterránea y la violencia con justificaciones seudodivinas o con deidades degradadas. Es un hecho que los diversos gobiernos, desde Salinas a la fecha, no han intervenido para sancionar a la Iglesia. Han dejado pasar relaciones delictuosas y comportamientos punibles de ésta sin que se hayan aplicado las leyes ni la justicia. Al igual que la espinosa pederastia clerical, han prevalecido en los diferentes gobiernos las reglas no escritas del llamado. A los gobernantes les ha temblado el pulso. Ely con la ciudadanía. Esta mundanización de la misma Iglesia propicia no sólo su secularización en términos culturales, sino que desemboca en la desacralización de su propia identidad eclesial. Y para muestra, de 1990 a la fecha más de 50 sacerdotes han sido asesinados.