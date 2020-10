México debe defender la postergación de la elección de la presidencia del BID

versión digitalizada puedes adquirir aquí

México y América Latina viven una de las crisis más graves de su historia. Y lo peor está por venir: la pandemia dejará un saldo de proporciones todavía impredecibles, ya sea en el terreno sanitario, económico, social o político. Para poder mitigar y revertir esta situación, la región tendrá que. El, uno de los mayores bancos de desarrollo del mundo, está llamado a ejercer un papel fundamental para evitar que los años 2020 se transformen en una nueva década perdida. Sin embargo, la renovación de su presidencia, prevista para septiembre de este año, pone en peligro el futuro del BID.lanzó la candidatura de su asesora la cabeza de este organismo multilateral, rompiendo el pacto no escrito acordado entre los países fundadores. Al proponerlo, el inquilino de la Casa Blanca está repitiendo el guion de su administración desde su inicio: un cálculo electoral de corto plazo, así como una voluntad de. El todo mezclado con la arrogancia de querer hacer de esta candidatura un hecho consumado. Y es quecomo pocas veces en su historia. Varias capitales, como, han pasado inclusive a respaldar públicamente la candidatura estadunidense. Por otro lado, el gobierno de, la Unión Europea y numerosas voces respetadas de la región han criticado esta nominación y propuesto el aplazamiento de la elección, para que ésta se pueda llevar a cabo después de la elección norteamericana. Pero las presiones de Washington pueden conducir a que algunos de estos países terminen respaldando directa o indirectamente al candidato de Trump. Por ende,. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump advirtió que su política exterior hacia América Latina giraría alrededor de dos estrategias electorales paralelas: llamados a su base política a nivel interno en temas como la inmigración, las drogas y el comercio, y una propuesta agresiva para el sur de la Florida sobre Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas decisiones fueron el fruto del empoderamiento del senador, que, al volverse el “zar” de esta administración para América Latina, pudo imponer a su alfilcomo asesor del presidente para la región. Esta deferencia hacia el congresista de Florida tiene una explicación: votos para la reelección de Trump. Este último sabe que, sin una victoria en este estado, dejará de ocupar la Casa Blanca en enero del próximo año. Así que darle la candidatura a un cercano de Rubiopara él. Pero no sólo se trata de votos: si Claver-Carone gana, está claro que este grupo querrá imponer su agenda radical al transformar la naturaleza del banco, haciendo del BIDen su disputa contra China en América Latina. Claver-Carone fue el arquitecto de la iniciativa, que junto con la creación de laconstituyeron la respuesta de Washington a las ambiciones de Beijing en la región. Pero estas iniciativas no tuvieron el éxito esperado. Desde el principio de la pandemia,sobre Estados Unidos en Latinoamérica. El presidente, hasta ahora reacio a salir al extranjero, llegó a anunciar su intención de viajar a Beijing para “agradecer” la ayuda de las autoridades chinas. Finalmente, AMLO fue a Washington, pero el peligro –a los ojos de la Casa Blanca– sigue ahí: es por ello que, para obligar a los países latinoamericanos a realizar una elección binaria:. En respuesta, líderes políticos de derecha como de izquierda de toda la región se han unido para expresar su apoyo a un aplazamiento de esta elección. Para obtenerlo se debe contar con 25% del capital del banco. En principio, bastaría con que los países opuestos a este nombramiento se abstengan de participar en la próxima asamblea de jefes de Estado. Sin embargo, está claro quepara presionar a los líderes que intenten ponerse en su camino, incluso comprando votos, según un excanciller peruano.para limar asperezas con Trump. Esta visita causó sorpresa y molestia, tomando en cuenta el rumbo de la campaña electoral en curso en Estados Unidos. Mantener una postura adversa a Trump en este tema le permitiría a México mandar una señal hacia los demócratas, cuyo candidato,, ya declaró rechazar el nombre de Claver-Carone. Y esto se haría sin costo político interno, teniendo en cuenta que Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo se han pronunciado en el mismo tenor. Finalmente le daría sustancia al discurso latinoamericanista de la actual administración, que ejerce actualmente la presidencia de la CELAC. Mantener el comando del BID en manos de América Latina a pesar de las embestidas de Estados Unidos podría ser visto como uno de los mayores éxitos diplomáticos del eje México-Buenos Aires. Fruto de una sugerencia del presidente brasileño(1956-1961) a la administración Eisenhower, el BID se ha transformado de un dique de contención de la Unión Soviética en una de las principales instituciones de financiamiento al desarrollo del mundo. Ahora que América Latina más necesita de su apoyo, no es tiempo de retrocesos.y dar el ejemplo. El autor de este texto es Director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC) de Sciences Po, en París (@Gaspard_Estrada)NOTA DEL EDITOR: el sábado 12 de septiembre, al momento de que el número 2289 de la edición impresa de Proceso comenzó su distribución,, cuyo nombramiento provocó desacuerdo en México, Argentina, Chile y Costa Rica.