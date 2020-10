UNAM: justicia y equidad de género

DEBES LEER:

Sin prisas, pero sin pausas, la Universidad Nacional Autónoma de México tradujo en acto el 27 de agosto del año en curso, el mandato del Estatuto General de la UNAM reformado en febrero pasado, el cual no había podido materializarse por la pandemia de covid19. El asunto no es menor; antes bien, resulta oportuno y pertinente que se reformaran los artículos 98, fracción II, y 99 porque responden a una demanda de la comunidad universitaria para institucionalizar el nuevo rostro del Tribunal Universitario de la máxima casa de estudios del país. En efecto, el citado artículo 98, fracción II, amplía una importante causal de responsabilidad, al establecer que: “para los casos delas sanciones indicadas serán aplicadas de conformidad con los principios de taxatividad y proporcionalidad en los términos establecidos por la normatividad y los Lineamientos correspondientes”.https://www.proceso.com.mx/645240/john-ackerman-y-proceso-el-diferendo-columna-ernesto-villanueva Esta nueva faltay que no existía expresamente como tal en el Estatuto General permite ajustar la normatividad a la nueva realidad que, por desgracia, ha adquirido carta de naturalización no sólo en la UNAM, sino en distintas instituciones, a lo que el Consejo Universitario dio respuesta. Elhabía tenido una discreta presencia en la vida universitaria, pese a ser el poder judicial dentro de la Universidad, con el rezago, la ausencia de normas aplicables a conductas puntuales como la violencia de género y cumpliendo, en la práctica, una labor más testimonial que de impartición de justicia dentro de la UNAM. Esa circunstancia, el presidente del Tribunal, el distinguido jurista, decano de la Facultad de Derecho de la UNAM, la había señalado de manera reiterada en distintos foros públicos. En esa misma dirección, diversos colectivos de mujeres visibilizaron la magnitud del problema con la violencia de género, un, pero que carecía del instrumental normativo y el diseño institucional adecuado para ser debidamente atendido. En esa línea, además de reformar el artículo 98, fracción II, se hizo lo propio con el artículo 99 del Estatuto General, de suerte que, con dos elementos de importancia capital: a), una de Acatlán y otra de Aragón, de tal modo que ahora existe una verdadera representatividad; y b) la integración del Tribunal es conhttps://www.proceso.com.mx/642859/orta-y-sheinbaum-tiro-de-gracia-a-la-presuncion-de-inocencia Además de la secretaria del Tribunal que corresponde al o a la titular de la Oficina del Abogado General, ahora la Dra., así como la Mtra., de la FES Aragón, quien es experta en derechos humanos, y la Dra., de la FES Acatlán, especialista en victimología, bajo la presidencia del Dr. López Betancourt, una autoridad en materia penal. Es esperable que este nuevo diseño del tribunal, que irá acompañado de una ampliación de su estructura física y humana, esté en condiciones materiales para dar respuesta oportuna y pertinente a una problemática que había permanecido con un bajo perfil público. Este ejemplo debería ser emulado por los distintos centros universitarios del país, de modo tal que la igualdad del hombre y la mujer no sea sólo una figura retórica sin asideros en la normatividad. La UNAM, por lo pronto, ha dado un paso adelante.@evillanuevamx ernestovillanueva@hushmail.com