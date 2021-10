Campeonato cerrado de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Cada año, como en muchos países, en Estados Unidos, se organiza el campeonato cerrado de ajedrez, que busca conocer quién es el mejor jugador de la nación. En el país vecino, muchos jugadores fuertes han emigrado de sus países de nacimiento, para afincarse en la "tierra de las oportunidades" y así, llevar una vida -al menos en teoría- mejor que la que tenían en sus países de origen. Tal es el caso de Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón, los dos mejores ajedrecistas cubanos de los últimos diez años. Desde luego hay otros ajedrecistas que nacieron en el país de las barras y las estrellas.

Pues bien, en el Club de San Louis Missouri, patrocinado por un millonario, el Sr. Sinquenfield, se desarrolla el cerrado de los Estados Unidos. Participan Robson, Caruana (segundo del planeta), Domínguez, Lenderman, So (originario de Filipinas), Sevian, Bruzón, Burke. Shankland, Swiercz, Narodiysky y Xiong. Son doce grandes maestros que ya llevan cuatro rondas luchando por ser el campeón estadounidense. En este caso y hasta la cuarta fecha, Rob Robson tiene 3 puntos. Ha ganado dos partidas, a Naroditsky y Xiong, empatando con Sevian y con Shanklan. Le sigue, con 2.5 puntos, Fabiano Caruana, el segundo del mundo, quien le ha ganado a Burke y empatado contra Domínguez, So y Bruzón. Sin embargo, con 2.5 también se encuentran Domínguez, Lenderman, So y Sevian. Claramente el torneo es de muy alto nivel e incluso el segundo jugador del mundo no la está teniendo fácil.

Cabe señalar la actuación de Xiong, un juvenil que es un fuerte gran maestro, con brillantes actuaciones -como en la última Copa Mundial- el cual ha empatado una partida y perdido 3. Es evidente que está en mala forma y los ajedrecistas saben que estas cosas ocurren y que lo mejor que se puede hacer es tratar de minimizar los daños. De todos los jugadores nombrados, es probable que todos sean profesionales del ajedrez y por ende, trabajan muy duro en el juego todos los días. Consecuentemente, en ocasiones, antes de lograr un progreso notable, algunos jugadores (la mayoría), pasan por estos baches. Quien escribe esta nota está convencido que Xiong está pasando por este proceso y cuando salga del mismo habrá salido fortalecido y jugando mucho mejor, pero no hay nada más que darle tiempo al tiempo.

Por su parte, en el torneo cerrado femenil, se encuentra participando Arissa Yip, quien hizo su debut en el 2016 cuando tenías 12 años. Cinco años después es la tercera en la lista del ranking femenil estadounidense y hoy se mantiene de líder después de haber vencido a la 8 veces campeona de Estados Unidos, Irina Krush, que es gran maestro entre los hombres. Cabe señalar la participación de Thalía Cervantes Landeiro, quien salió de Cuba para irse a vivir a Estados Unidos. Es una juvenil que de hecho, estuvo en México hace un par de meses, ganando un fuerte torneo entre hombres, logrando una parte del título de Maestro Internacional masculino. Se espera mucho de Thalia, aunque hasta donde entiendo, empezará sus estudios universitarios pronto, lo cual -esperemos- no le quite demasiado tiempo para su ajedrez, porque sin duda es un talento. Así, después de cuatro rondas está Yip en primer lugar con 3 puntos, empatada con Nemkova. Con 2.5 puntos están Eswaran y Cervantes Landeiro. Con 2 puntos se encuentran Paikidze, Lee, Krush y Tokhirjonova. Con 1.5 puntos está Sharevich, Foisor, Zatonskih y Abrahamyan.

Es difícil decidir en este momento quién será el y la ganadora del título estadounidense. Sin embargo, es claro que habrá muchas emociones. El torneo completo (ambas secciones), puede seguirse en chessbomb.com y chess24.com, entre otros sitios.