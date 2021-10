Carlsen vs Nepomiachtchi: se acerca la hora del Campeonato Mundial

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Magnus Carlsen enfrentará a mediados de noviembre al retador al título mundial, el ruso Ian Nepomiachtchi, quien se ganara el derecho de jugar contra el noruego en el duro y difícil torneo de candidatos, el cual se suspendió a la mitad por la pandemia. Al final de la primera mitad el francés Vachier-Lagrave y Nepomiachtchi llevaban el liderazgo, pero al empezar la segunda mitad -un año después- Fabiano Caruana le pondría un alto a Vachier, ganándole con una variante preparada contra el "peón envenenado" de la defensa siciliana. Ian Nepomiachtchi por su parte, mantuvo la constancia y fue el justo ganador de la justa. Así, llega al punto más alto de su carrera y Carlsen será su máximo sinodal.

Magnus Carlsen, por su parte, se ha mantenido como el mejor del mundo y lo ha demostrado a través de toda la pandemia, pues en partidas rápidas pocos le pueden hacer sombra. Hikaru Nakamura, el estadounidense, a pesar de ser un mago del ajedrez veloz, tampoco puede contra la profundidad y habilidad de Carlsen. Sin embargo, en partidas clásicas -aunque es el Campeón Mundial- no ha tenido el éxito deslumbrante comparado con el ajedrez rápido. Sí, sigue siendo uno de los mejores pero claramente otros jugadores le pisan los talones. Vamos, el propio Nepo le lleva ventaja en sus encuentros individuales de ajedrez lento.

De hecho, aunque la rivalidad deportiva entre Carlsen y Nepo se verá reflejada en sus partidas de mediados de noviembre, cuando jueguen el match por el título mundial, ambos son amigos e incluso, han trabajado juntos en el análisis ajedrecístico. Esto hace que el encuentro sea aún más interesante porque ambos se conocen más de lo que todos imaginamos.

La preparación para jugar un campeonato mundial debe ser muy cuidadosa y curiosamente, Nepo ni Carlsen parece que se han ido a estudiar a su contrario en algún "bunker". Al contrario, ambos han estado jugando torneos, la mayoría de veces rápidos, y es posible que ambos se sientan jugando un buen nivel. Se sabe que Carlsen se ha reunido en un hotel en Cádiz, para trabajar sobre su preparación para defender el título mundial, pero apenas se habla de menos de 20 días en ese sitio. No se tiene conocimiento del grupo de analistas que lo acompañan, aunque el GM Peter Nielsen es el único nombre que se ha manejado como parte del equipo de Carlsen.

De Nepo tampoco se sabe qué grandes maestros serán sus analistas. Suponemos que el joven GM Dubov será parte de este grupo que ayudará a Nepo a prepararse. Y de nuevo, se conoce que Dubov ha colaborado también con Carlsen por lo que los secretos de los jugadores que abrirán el mundial en Dubai ya no será tan secreto.

Si me preguntan quién pienso que ganará el encuentro por el título mundial, apostaría por Magnus Carlsen. Aparentemente sigue estando en una liga superior a los demás, como cuando Fischer jugó el Campeonato Mundial contra Spassky en 1972, en donde el norteamericano ya estaba muy por encima de su rival, el ingenioso ruso Boris Spassky. Sin embargo, en este tipo de encuentros la psicología juega un papel importante. Carlsen ha jugado ya varios matches defendiendo el título que ostenta y probablemente su experiencia en este campo sea mayor que la de su antagonista, Nepo. No obstante esto, se ha visto que cuando el campeón no está en buen momento, suele deprimirse y no parece manejar bien las derrotas (como cuando enfrentó a Karjakin que casi le arrebata el título). Así, si Nepo da un par de sorpresas iniciales en el match, podría poner literalmente "en jaque" el título que Magnus tiene desde ya unos diez años.

Pero sea quien gane este match es quizás lo de menos para los aficionados. Aunque tengamos a nuestro jugador preferido, la calidad y emoción que nos traerán estas partidas será sin duda un evento digno de un campeonato mundial. Las partidas serán analizadas hasta el hartazgo y podrán verse en vivo en sitios como chess.com, chess24.com, bombchess.com e Internet Chess Club (chessclub.com), así como en uno de los sitios más favorecidos por los ajedrecistas, lichess.org. Lo que queda claro es que se vienen muchas emociones.