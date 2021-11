Volaris en Santa Lucía: oxígeno para la 4T

“… juzgo que puede ser verdad que la fortuna sea árbitro de la mitad de nuestras acciones, pero que también nos deja gobernar la otra mitad, o casi, a nosotros.” (N. Maquiavelo, De principatibus, XXV, 4).

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– “Volaris ‘despegará’ desde el aeropuerto de Santa Lucía a partir de marzo” (Milenio, 27 de octubre). “Será más barato para aerolíneas volar en Santa Lucía que en el AICM, asegura Volaris” (El Financiero, 27 de ­octubre).

Nadie esperaba leer noticias de tal naturaleza. Rectifico: al parecer algunos sí. Me sospecho que lo sabían, era cuestión de tiempo, sólo esperaban el momento oportuno para que se hicieran públicas. Pudiera ser que esos mismos “algunos” hayan provocado la decisión de la aerolínea. Si es así: mis respetos. Paso a explicarme.

Desde hace algunos meses los dueños, directivos, abogados y consultores de Volaris están siendo perseguidos por la justicia federal. Se les acusa de diversos delitos, sobre todo de naturaleza fiscal. Respecto de algunos, se han emitido ordenes de aprehensión. Ellos, para ponerse a salvo de la justicia, se han escondido; otros han huido al extranjero. Se habla de que en relación con ellos se han emitido fichas rojas; esto implica la posibilidad de que, a petición del gobierno mexicano, pueden ser detenidos con fines de extradición por las autoridades de los países donde se hallen.

Los presuntos responsables, que ahora están prófugos o escondidos, por fin ven una luz al final del túnel: el criterio emitido el pasado lunes 25 de octubre por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, que está relacionado con el tema de la prisión preventiva. Por virtud de lo aprobado por ese alto tribunal se considera que ella es atentatoria del principio de presunción de inocencia.

Este principio no siempre ha sido reconocido en México. En los tribunales de la Santa Inquisición, creados y patrocinados por la Iglesia católica, operaba el principio contrario: en ellos era el reo quien debía probar su inocencia. Éste no sabía quién era su acusador ni de qué se le acusaba. Para acabar de complicar su situación, el tormento era una práctica habitual. La confiscación de los bienes del reo era una parte necesaria de la sentencia.

El principio de presunción de inocencia fue reconocido en México desde la Constitución de 1857. El texto de 1917 lo reiteró, pero no estaba consignado en forma expresa. Se desprendía del hecho de que el Ministerio Público debía probar su acusación. La incorporación expresa del principio se hizo por la reforma constitucional de 2008.

Volvamos a Volaris. Los perseguidos por la justicia, para apresurar la solución de su caso, han tenido una idea genial; de ponerla en práctica, tendrá un efecto doblemente benéfico: los ayudará a ellos y, de paso, dará oxígeno a la actual administración pública federal como promotora y patrocinadora del nuevo aeropuerto.

Los directivos de esa línea aérea han considerado viable el nuevo aeropuerto, el de Santa Lucía o Felipe Ángeles y, por ello, consideran la posibilidad de comenzar a operar vuelos desde esa terminal.

Con el anuncio de Volaris se rompe el boicot que las líneas aéreas habían puesto al nuevo aeropuerto. AMLO no tardó en festejar su triunfo. Alabará su proyecto y untará a sus críticos lo fallido de sus pronósticos respecto de su inviabilidad.

Por razón del criterio de la Corte y de la promesa de comenzar a volar a partir de marzo, existe la posibilidad de que los dueños, directivos, abogados y consultores de Volaris puedan salir de su encierro o regresar al país y enfrentar sus procesos penales en libertad –previa caución que otorguen–, rendir promesa de no salir del territorio nacional y aceptar el compromiso de presentarse ante la autoridad judicial con la periodicidad que se les imponga. No está nada mal.

Existe otra posibilidad: que por una “feliz coincidencia” se nos informe que el problema de índole hacendario del que derivó el ejercicio de la acción penal de parte del fiscal general de la República, en el que están inmersos los dueños y abogados de Volaris, ha quedado arreglado, que el temor que tenían de perder su libertad y que los llevó al destierro o encierro ha desaparecido.

No estaría por demás que los restantes dueños, directivos, abogados y consultores de otras líneas de aviación pongan sus barbas a remojar y antes de negarse a usar Santa Lucía, investiguen si no hay averiguaciones abiertas respecto de ellos.

AMLO “no” había esperado recibir esa buena noticia; es un tanque de oxígeno, y no pequeño, que le llega en el momento más oportuno. Es lo mejor que ha oído en lo que va de su sexenio. Sólo le falta que el precio del petróleo se eleve hasta cifras no conocidas hasta ahora, que la subida del precio coincida con la terminación de la refinería de Dos Bocas y que el ferrocarril peninsular tenga una acogida masiva de parte del turismo nacional e internacional. Como se dice ahora: “No se la va a acabar”. En una de esas, para complacer la exigencia de sus seguidores hasta accede a reelegirse. Pobre de Claudia Sheinbaum, tendría que esperar otros seis años para llegar a la Presidencia de la República. Puesto que no se puede reelegir, la veo como la secretaria de la mujer en el próximo sexenio.

AMLO es un político con “suerte”. La fortuna lo quiere y favorece. Ciertamente él le da una “ayudadita”, lo que es muy importante para quienes se dedican a esa actividad. Éste es el elemento determinante para alcanzar el poder, para conservarlo y, llegado el caso, transmitirlo intacto a sus sucesores. Así lo aconseja Maquiavelo. No lo digo yo. En estos tiempos feministas hay que irse con mucho cuidado:

“…Es mejor ser impetuoso que prudente, porque la fortuna es mujer, y es necesario, si se quiere tenerla sujeta, golpearla y someterla. Y se ve que ella se deja dominar más por éstos que por aquellos que fríamente proceden …” (De principatibus XXV, 25 y 26).

Me temo que alguien, siguiendo el consejo de Maquiavelo, forzó a la fortuna y por conducto de la Fiscalía General de la República “convenció” a una de las aerolíneas a optar por la intercesión de una santa: Santa Lucía. De la misma manera, no costará mucho trabajo convencer a las restantes líneas aéreas nacionales.

Quienes enseguida pudieran ser “convencidas”, pudieran ser las agencias de viajes. Ellas, después de que les lean la cartilla, en forma masiva pudieran aconsejar a los turistas nacionales y extranjeros usar el Tren Maya. Así de sencillo.

