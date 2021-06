Amazon y MGM: una operación que tomó por sorpresa a la clase política de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El miércoles 26 de mayo, Amazon anunció la adquisión de Metro Goldwyn Mayer (MGM) por 8,450 millones de dólares.

MGM es una de las más importantes compañías estadunidenses de producción y distribución de películas de cine y programas de televisión.

Fue fundada el 17 de abril de 1924, y sus principales subsidiarias fueron Music Corporation of America (MCA), MGM Studios Inc., United Artists Corporation y Orion Pictures Corporation.

A lo largo de su historia, MGM ha cambiado de dueños, como Ted Turner y Kirk Kerkorian. El 14 de septiembre de 2014 fue vendida a Sony por 5 mil millones de dólares. Cerca de 2 mil millones de dólares fueron destinados a cubrir deudas que enfrentaba.

La reciente venta a Amazon incluyó exitosas franquicias de MGM, como James Bond y Rocky; sin embargo, quedaron fuera de la operación algunos clásicos, como El Mago de Oz, Cantando Bajo la lluvia y Lo que el viento se llevó. Los derechos de producciones anteriores a 1986 son propiedad de Warner.

La operación permite al imperio de Jeff Bezos cobrar mayor presencia en Hollywood; sin embargo, el propósito de Amazon es mucho más ambicioso.

Gracias a los miles de títulos de MGM, Prime, la plataforma de Amazon se proyecta como firme competidor en la distribución de contenidos audiovisuales al sumar a su catálogo 17,000 programas de televisión propiedad de MGM.

El mercado del streaming ha despertado el interés de algunas de las grandes firmas Big Tech, como Amazon y Apple. Más de 200 millones de personas actualmente están abonadas a Prime, servicio que empezó a comercializar Amazon en Estados Unidos a partir de 2011.

En años recientes, en la industria del entretenimiento vía streaming se han realizado importantes movimientos entre los generadores de contenidos, destacando las fusiones entre Disney y Fox, y WarnerMedia y Discovery.

En el comunicado que Amazon puso en circulación para confirmar la compra de MGM señaló: “Amazon ayudará a preservar la herencia y el catálogo de películas de MGM, y brindará a los clientes un mayor acceso a estas obras existentes. A través de esta adquisición, Amazon permitiría a MGM continuar haciendo lo que mejor saben hacer: una gran narración”.

Esta operación tomó por sorpresa a la clase política estadounidense. Algunos legisladores, tanto demócratas como republicanos, solicitaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos que investigue la compra antes de que sea demasiado tarde.

Además, durante la misma semana se dio a conocer que el fiscal de Washington, Karl Racine, presentó una demanda antimonopolio contra Amazon.

Desde 2019 Amazon es investigado por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Se pretende establecer si Amazon está utilizando su poder de mercado para afectar a la comepetencia.

El senador republicano Josh Hawley criticó a Amazon en su cuenta de Twitter: “Esta venta no debería concretarse. Amazon ya es una plataforma de monopolio que posee el comercio electrónico, el envío, los comestibles y la nube. No se le debería permitir comprar nada más. Punto”.

La operación parece revertir el proceso que pareció dar inicio durante la agonía del mandato del presidente Donald Trump, que permitiría al gobierno de Estados Unidos contener el agresivo comportamiento empresarial de las llamadas Big Tech, e imponer nuevas reglas que efectivamente estimulen la innovación y la competencia.

Es importante tener presente que durante el último año de gobierno del presidente Trump, fueron presentadas demandas contra Google y Facebook por prácticas monopólicas.

En octubre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y once estados de la Unión Americana presentaron demandas antimonopolio contra Google de Alphabet Inc. Voceros del Departamento de Justicia señalaron que no descartaban la posibilidad de promover la división de Google.

En el mes de diciembre, reguladores federales y fiscales de más de 45 estados demandaron a Facebook por prácticas monopólicas que le han permitido absorber a potenciales competidores en detrimento de la libre competencia.

También se comentó la posibilidad de forzar la venta de Instagram y WhatsApp para dividir al imperio Zuckerberg.

Se supone que el presidente Joe Biden no es partidario de las prácticas monopólicas de las llamadas Big Tech.

Sarah Miller, directora del American Economic Liberties Project y consejera del presidente Biden ha señalado la necesidad de dividir tanto a Google como a Facebook.

En una entrevista que Miller concedió a James Clayton para BBC News afirmó: “Facebook es ampliamente visto como el villano más prominente, entre todos los monopolistas tecnológicos”

Un año antes de aumir la presidencia, el propio Biden comentó a The New York Times que nunca ha sido un gran ‘fan’ de Zuckerberg. “Creo que es un verdadero problema”. Además, Biden se ha referido a Facebook como ejemplo de los efectos negativos que puede generar Internet.

El presidente Biden dio a conocer la intención de nominar a Lina Khan como comisionada en la Comisión Federal de Comercio (ETC). Khan, reconocida académica en la Universidad de Columbia, es considerada como un referente en el movimiento antimonopolio tecnológico.

Khan es autora del texto “La paradoja antimonopolio de Amazon”, publicado en 2017 por The Yale Law Journal, en el cual denuncia las prácticas de Amazon contrarias a la abierta competencia.

Khan seguramente debió sentirse contrariada por el anuncio relativo a la adquisición de MGM por Amazon. El gobierno de Biden sencillamente se apartó de la elemental congruencia.