Las marcas más valiosas del mundo, según Kantar Brandz

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La semana pasada la firma Kantar Brandz dio a conocer los resultados del estudio Kantar Brandz 2021 Most Global Valuable Brands --en castellano, Kantar Brandz 2021, las marcas globales más valiosas--.

Según el referido estudio, las diez marcas más valiosas del mundo son (US$ Mil.): Amazon (683,852), Apple (611,997), Google (457,998), Microsoft (410,271), Tencent (240,931), Facebook (226,774), Alibaba (196,912), Visa (191,285), McDonalds (154,921) y MasterCard (112,876).

Noticias Relacionadas Marcas mexicanas caen en ranking de las más valiosas del mundo

Es importante señalar que las actividades de las siete marcas más valiosas (Amazon, Apple, Google, Microsoft, Tencent, Facebook y Alibaba) observan una estrecha relación con el desarrollo de la “economía de Internet”.

Además, es importante advertir que, de las diez marcas más valiosas, dos son chinas (Tencent y Alibaba) y las ocho restantes son estadunidenses.

En el estudio realizado en 2020 por la firma Kantar Brandz, Tencent, marca china, fue ubicada en la séptima posición (en el estudio correspondiente a 2021, Tencent subió dos posiciones para ser instalada en la quinta posición, incluso superando el valor estimado de Facebook).

En 2020, Alibaba, también marca china, fue ubicada en la sexta posición (descendió un lugar en el estudio correspondiente a 2021).

En otros importantes estudios sobre las marcas más valiosas del mundo: World´s Most Valuable Brands, realizado por la firmas Forbes --en castellano Las marcas más valiosas del mundo--, y el de Interbrand --Interbrand Best Global Brands, en castellano, Las mejores marcas globales--, no son consideradas marcas chinas.

Los referidos estudios no permiten conocer ni el número ni el valor estimado de las más importantes marcas chinas. Por tal omisión, el reporte anual que presenta Kantar Brandz, efectivamente debe ser reconocido como un estudio global.

De acuerdo con los resultados que arroja este estudio, el número de marcas chinas (17), sin considerar Hong Kong, ha superado al total de marcas europeas (16).

Mientras dos marcas chinas han conseguido ubicarse entre las diez marcas más valiosas del mundo, las marcas europeas han sido relegadas a posiciones secundarias. La marca europea más valiosa es Louis Vuitton (Francia), que fue ubicada en la posición 21 y su valor fue estimado en 75,730 US$ Mil.

Sin embargo, de las 100 marcas más valiosas, el total de marcas estadunidenses (56) deja muy atrás al total de marcas chinas (17).

En la relación de las diez marcas más valiosas del mundo en 2021, el mayor incremento en el valor lo registró Apple (74%). Hasta 2019, Apple fue considerada la marca más valiosa en los estudios realizados por Kantar; sin embargo, en los dos recientes estudios Amazon ha sido considerada la marca más valiosa.

En el reciente estudio, el incremento en el valor de Amazon fue estimado en 64%. De acuerdo con los expertos de Kantar, el valor de marca de Amazon equivale al Producto Interno Bruto (PIB) de Polonia, superando por mucho al PIB de un amplio número de naciones latinoamericanas.

En estudios relativamente recientes de la firma Interbrand, hace apenas unos años Coca Cola era considerada la marca más valiosa del mundo.

En el estudio más reciente de Interbrand, dado a conocer en octubre de 2020, Coca Cola fue ubicada en la sexta posición entre las 100 marcas más valiosas. Sin embargo, en Interbrand estimaron una depreciación de -10% en el valor de marca de Coca Cola.

En el reciente estudio de Kantar fue estimado un incremento de 4% en el valor de marca de Coca Cola. Sin embargo, fue ubicada en el sitio 16 entre las 100 marcas más valiosas. Los mejores años de Coca Cola parecen haber quedado atrás.

A pesar de las terribles repercusiones de la propagación del covid-19 en la economía mundial, varias marcas registraron significativos incrementos en el valor estimado.

En la reducida relación de marcas que observaron incrementos superiores a dos dígitos destacan las siguientes marcas chinas.

Moutai, por ejemplo, fue instalada en la décimo primera posición, y el incremento en el valor de marca fue estimado en 103%; Meituan fue ubicada en la posición 34, y aumentó su valor 119%; Tiktok fue instalada en el sitio 45, registrando un incremento considerable (158%); el incremento en el valor de marca de Pinduoduo fue determinado en 131%, y fue instalada en el sitio 81.

Por lo que respecta a las marcas estadunidenses que observaron incrementos superiores a dos dígitos, Instagram, que forma parte del “Imperio Zuckerberg”, aumentó su valor 100% y fue ubicada en el sitio 18; Tesla, propiedad de Elon Musk, logró un incremento espectacular (275%) --el más elevado entre las 100 marcas más valiosas en 2021--. La mencionada marca automotriz fue ubicada en la posición 48.

Los decrementos más significativos entre las marcas chinas correspondieron a ICBC, instalada en el lugar 51 (-1%); China Mobile, sitio 68 (-25%); y China Construction Bank, posición 94 (-6%).

Las marcas estadunidenses que resintieron las pérdidas más considerables en el valor estimado de marca fueron AT&T, en la posición 14 (-5%); Marlboro, sitio 32 (-2%); American Express, sitio 61 (-3%); Wells Fargo, lugar 62 (-8%).

Si bien en el estudio de Kantar Brandz correspondiente a 2021, IBM no registró pérdidas, hace años que esta compañía fue relegada de la relación de las 10 marcas más valiosas en el mundo. Este año fue instalada en el sitio 15.

El incremento al valor de marca de IBM en 2021 fue establecido en 9%, muy distante del incremento anual en el valor de marca que alcanzaron las llamadas Big Tech.

En la relación de las 10 marcas más valiosas del mundo en 2020, según Forbes, fueron ubicadas las siguientes (US$ Mil.): Apple (241.2), Google (207.5), Microsoft (162.9), Amazon (135.4), Facebook (70.3), Coca Cola (64.4), Disney (61.3), Samsung (50.4), Louis Vuitton (47.2), y McDonalds (46.1).

Entre ambos estudios podemos advertir considerables diferencias en el valor estimado, en la conformación misma de las diez marcas más valiosas y, por supuesto, en las posiciones asignadas.

Si bien Corona fue ubicada en la posición 63 entre las marcas más valiosas en el estudio de Forbes, en sentido estricto Corona no admite ser considerada como una marca mexicana.

Una de las pocas coincidencias que es posible advertir en todos los estudios mencionados (Kantar Brandz, Forbes, Interbrand) es que ninguno considera a alguna marca de las empresas del ingeniero Carlos Slim en sus respectivos listados de las 100 marcas más valiosas del mundo.