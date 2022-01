Aguascalientes: ¿Todo está dicho?

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta hace poco se veía que Aguascalientes sería un día de campo para el PAN. Hoy las cosas son distintas. Todo indica que la elección a la gubernatura de Aguascalientes será de pronóstico reservado por tres razones: primero, porque la abanderada del PAN, Teresa Jiménez, ha generado división en la estructura del PAN por sus agudas diferencias con el gobernador actual, Martín Orozco Sandoval, quien goza de mayores espacios de decisión en la entidad que Marko Cortés, el dirigente nacional del PAN, quien mantiene un diferendo creciente con el gobernante actual, lo que permite afirmar que la unidad de ese partido no existe en Aguascalientes. Proceso ha dado cuenta puntual de esta circunstancia (https://acortar.link/fci7Jb).

En el mismo sentido, la candidata panista Jiménez ha sido denunciada por diversos actos de corrupción a su paso por la alcaldía de la capital del mismo nombre del estado, incluso por la senadora de su propio partido Martha Márquez, lo que pone de relieve las graves diferencias intra partidistas (ver https://acortar.link/XW48IJ así como https://acortar.link/eE4qz6); segundo, el senador Antonio Martín del Campo, favorito del gobernador Orozco Sandoval, no ha aceptado – como se quiso hacer creer por el CEN del PAN- sumarse de manera estoica a la campaña de su correligionaria Jiménez y los trascendidos sobre su eventual postulación por otro partido circulan profusamente; y tercero, la precandidata única de MORENA, Nora Ruvalcaba, cercana al presidente López Obrador, juega de nueva cuenta como la alternativa del partido oficial para gobernar por vez primera este estado que ha sido gobernado por el PAN y- en menor medida- por el PRI. Para MORENA, Aguascalientes es la joya de la corona en este proceso electoral del 2022 porque, de entrada, se ha visto como el mayor reto político para el obradorismo y la única opción segura para el PAN (Cortés dixit) … si se hubieran logrado los acuerdos y consensos básicos que, al final, no se concretaron en esa formación política.

En este contexto, la alternativa de que MORENA podría alzarse con un eventual triunfo no es sólo ya una posibilidad, sino- cada vez más- una probabilidad por la combinación de las credenciales personales y políticas de Ruvalcaba con la marca de su partido, a la luz de los siguientes elementos:

a) Su unción como abanderada de MORENA no ha generado fricción alguna, lo que permite observar que cuenta con las simpatías de la estructura y de la militancia de su partido. Ello, como es público, no ha sucedido en otros estados donde habrá elecciones este año;

b) Tiene una persistente carrera electoral y arraigo local al tener, incluyendo ésta, tres experiencias de candidata a gobernadora donde ha avanzado en su diagnóstico político-electoral y capacidad logística por el principio de aproximaciones sucesivas, aprovechando precisamente ahora las actuales circunstancias de Aguascalientes que juegan a su favor;

c) No tiene señalamiento alguno de actos de corrupción a pesar de haber sido delegada de programas sociales del gobierno federal en esa entidad, espacio proclive a que se generen, con razón o sin ella, denuncias o señalamientos; antes bien, se ha pronunciado por una política pública de anticorrupción y rendición de cuentas, que marca una gran distancia de contraste con su principal opositora del PAN y que formalizará, de la manera más acabada posible, para que no quede sólo como una declaración de buenas intenciones;

y d) No ha adoptado una política del blanco y negro en sus definiciones políticas, sino de reconocimiento de las diversas tonalidades de intereses que en una entidad como Aguascalientes concurren y es vital, por ello, que coexistan en un marco de equidad y legalidad. Siempre debe ser así, pero en Aguascalientes esta postura adquiere una dimensión mayor, habida cuenta de que se trata de uno de los Estados que más han atraído inversión extranjera en los últimos años y la seguridad social y jurídica es piedra angular para ello. Nora ha sido consciente de esa realidad y ha actuado en consecuencia para ampliar su base de apoyo, sin renunciar, por supuesto, a las demandas esenciales del electorado de MORENA, las que conoce y ha venido contribuyendo a satisfacer desde tiempo atrás y ahora con mayor peso por su más reciente encargo federal. Las cosas, como se puede ver, no están decididas en Aguascalientes y si Nora sigue por esa ruta del acuerdo en lo fundamental y tolerancia en lo accesorio, podría convertirse en la primera gobernadora con un acento en lo social que no está reñido, en modo alguno, con el sector privado.

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com