Ómicron: mitos y verdades

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La desinformación sobre los alcances de la variante ómicron del covid-19 se ha convertido en un problema que afecta el derecho a saber de la sociedad, de ahí la importancia de precisar algunos de los aspectos centrales de esta variante. Veamos.

Primero. La ómicron es una variante menos peligrosa que las otras versiones del covid-19. Falso. Lo que sucede es que la ómicron ha llegado en un momento donde buena parte de la población tiene la doble o triple vacunación, razón por la cual el número de hospitalizaciones y casos graves es menor como efecto de la protección de las vacunas, las cuales no evitan el contagio, pero sí ayudan a reducir los síntomas más graves de esta variante. (ver https://acortar.link/oNp84A así como https://acortar.link/oBDFH6 y https://acortar.link/QUGJZP). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDS, por sus siglas en inglés) sostiene que ómicron tiene expresiones “más leves en personas vacunadas y aquellas con una infección previa por SARS-CoV-2 que en las personas no vacunadas” (https://acortar.link/QUGJZP)

Segundo. La ómicron tendrá en un tiempo mínimo su pico máximo y bajará para que todo vuelva a la normalidad. Falso. En los países de América (como Estados Unidos y Canadá) y de Europa no se ha registrado un descenso en las tasas de contagio; por el contrario, los casos siguen ascendiendo y ya llevan más de ocho semanas con registros de aumentos de contagiados en relación con México (https://acortar.link/z4yp24). En Hungría incluso se ha autorizado una cuarta dosis de vacuna contra el covid (https://acortar.link/HZRpVU). No hay evidencia científica que respalde un pronóstico certero sobre cuándo será el pico máximo en el país. Si bien es verdad que en Sudáfrica el pico de ascenso y descenso fue muy rápido, también lo es que ese país se encuentra en verano y tiene particularidades que lo distinguen de América y Europa, incluido México, por supuesto.

Tercero. Todas las pruebas para verificar si alguien tiene covid en su variante ómicron son efectivas. Falso. Las pruebas de antígenos tienen en promedio 35% de falsos negativos; es decir, pueden servir de referente, pero un resultado negativo puede en realidad no haber detectado la variante ómicron, de tal suerte que si en la prueba de antígenos el resultado es positivo habría que darlo por bueno, pero si no lo es, es necesario aplicarse la prueba de PCR para conocer si se tiene o no covid ómicron. Si en la prueba PCR sale positivo o negativo habrá que confiar en que tiene un altísimo porcentaje de precisión. (ver https://acortar.link/oNp84A y https://acortar.link/JTuaMd).

Cuarto. Es mejor confinarse en casa si alguien sospecha que tiene coronavirus en lugar de ir a hacerse una prueba. Falso. Es mejor saber con precisión si se tiene o no el virus para adoptar medidas responsables con conocimiento preciso de causa. El llamado del médico Hugo López-Gatell para que la población no se practique exámenes carece de fundamento jurídico, idoneidad científica y lastima el derecho a la información de las personas tutelado por el artículo 6º constitucional. Ante las eventuales negativas de las autoridades del sector salud para que se apliquen las pruebas anticovid procedería el amparo directo como una opción para obtener la protección de la justicia federal, llegado el caso, para que quien así lo quiera pueda conocer su estado médico en relación con el covid. En Estados Unidos el presidente Biden ha ordenado comprar 500 millones de pruebas gratuitas para llegar a mil millones de ellas (https://acortar.link/rKr3b3) en concurrencia con una activa campaña de tercera dosis de vacunación y de inoculación para niños en términos que no hay en México.

Quinto. En la Ciudad de México 100% de la población está debidamente vacunada. Falso. Las declaraciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en ese sentido el 29 de octubre del año pasado (https://acortar.link/gFOfz3) son inconsistentes con sus propias declaraciones de hace unos días, donde ahora justifica que el aumento de hospitalizaciones es porque 70% de los ingresados no están vacunados (https://acortar.link/yTx8CX) Entonces: ¿A qué Claudia hay que creerle? Lo cierto es que el número de hospitalizaciones en la Ciudad de México se encuentra al alza. Ya tres alcaldías están a 100% de ocupación: Azcapotzalco, Coyoacán y Tláhuac, y Tlalpan está a 92.53%, con datos del 11 de enero pasado, de acuerdo con las cifras oficiales. Y la tendencia sigue en ascenso. (https://acortar.link/b7HHlA)

Sexto. La política pública del gobierno federal ha sido la correcta por su manejo de la pandemia. Sí y no. En este aspecto se encuentran los extremos. Por un lado, la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conseguir las vacunas para la población del país. En concreto, Martha Delgado Peralta, subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la cancillería ha hecho (está haciendo) un gran servicio al país al poner su capacidad y sus prendas profesionales y personales en hacer que en México se tengan vacunas suficientes para la sociedad. En el otro extremo, el médico López-Gatell ha hecho un manejo político, con una gran dosis de irresponsabilidad, de la pandemia que se ha cobrado un alto número de muertes y secuelas permanentes en afectados por el covid 19. En lugar de centralizar los puntos de vacunación con las largas filas y malestar de la población por ello, hubiera sido deseable, como en Estados Unidos y otros países, que se hiciera un trabajo conjunto con las cadenas de farmacias, supermercados con servicio de farmacia, así como con los hospitales generales, las clínicas del IMSS y del ISSSTE, así como toda la red de hospitales y clínicas privadas y comunitarias que hubiera aumentado la capacidad de respuesta del Estado mexicano ante este flagelo.

En la misma dirección es lamentable que algunos de los institutos nacionales de salud se hayan convertido en centros hospitalarios únicos de covid en demérito de la práctica médica de sus propias especialidades médicas y, por ello mismo, en perjuicio de una parte significativa de la comunidad que ha visto relegada la atención de otras afecciones sin fechas claras de cuándo y cómo se reactivarán.

Y lo peor de la política del médico López-Gatell ha sido que México tiene el mayor número del personal médico del mundo muerto por el covid debido a la falta de equipamiento (https://acortar.link/C7qY5u) y la Secretaría de Salud desde octubre pasado no ha actualizado datos, por lo que uno puede pensar que las cifras son incluso más altas (https://acortar.link/vkkmCR).

@evillanuevamx

ernestovillanueva@hushmail.com

Este análisis forma parte del número 2359 de la edición impresa de Proceso, publicado el 16 de enero de 2022, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.