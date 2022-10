Más sobre los tramposos en ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).-Desafortunadamente una serie de eventos de hace unas pocas semanas, ha puesto en el ojo del huracán al ajedrez a nivel mundial, pues ni más ni menos que el Campeón de la especialidad, el noruego Magnus Carlsen, ha acusado a un gran maestro estadunidense, Hans Niemann, de hacer trampa al jugar en torneos. Y entonces más de uno ha visto una noticia espectacular en el juego–ciencia. ¿Cómo que un jugador acusa a otro de hacer trampa? Veamos.

El ajedrez moderno se juega en diferentes modalidades. La más común es enfrentar a ajedrecistas en vivo, uno frente a otro, y dirimir mediante una partida (o más), quién es mejor. Desde luego que los encuentros se hacen bajo condiciones controladas, en donde además, hay reglas específicas como “pieza tocada, pieza jugada”, aparte de usar un doble reloj para distribuir el tiempo con el que piensan los jugadores sus movimientos. En general este tipo de torneos no tiene dificultades y es difícil hacer trampa, es decir, que un ajedrecista consulte digamos un programa en su teléfono (que ya juega mejor que el 99% de todos los jugadores en el planeta) o bien que alguien le dicte –de alguna manera– qué jugadas hacer. Y hay que decirlo, curiosamente ha habido ajedrecistas, como un joven búlgaro –de apellido Ivanov– quien intentara usar algún dispositivo electrónico en los torneos. Y aunque había grandes sospechas de que el ajedrecista estaba siendo ayudado por un sistema computacional, no se pudo probar a ciencia cierta. Lo que sí ocurrió es que ante tantas sospechas, Ivanov fue vetado de las competencias cuando se negó a una revisión exhaustiva de su persona.

En otras modalidades de juego, esta vez por Internet, cada ajedrecista juega desde su casa y entonces la posibilidad de usar un programa –ya sea en una computadora extra, por ejemplo– le permitiría saber qué jugadas debería hacer –de acuerdo al poderoso programa de ajedrez como Stockfish– que demasiado fuerte para los estándares humanos. Es claro que los mejores del mundo, que juegan muchos torneos en línea a partidas rápidas, no se arriesgan a ser sorprendidos usando un módulo de ajedrez, pues su prestigio se iría a cero y probablemente terminaría con sus carreras ajedrecísticas. Pero otros jugadores, por ejemplo jóvenes con ambiciones de jugar en las “grandes ligas”, quizás se sientan tentados a usar algún programa y así subir peldaños en el difícil arte del ajedrez.

Se sabe, en el caso de Niemann vs Carlsen, que el ajedrecista estadounidense ya había sido detectado haciendo trampa en los torneos en línea. Niemann aclaró que eso lo hizo cuando tenía 11 y 16 años, y que lo hizo porque quería competir contra jugadores más fuertes que él. Pero el norteamericano ha indicado que jamás ha hecho trampa en partidas en vivo, en torneos oficiales. Carlsen piensa que Niemann no está diciendo toda la verdad y sospecha que Hans Niemann ha hecho trampa muchas más veces de las que ha aceptado. ¿Sabrá algo Carlsen que no sabemos nosotros? Probablemente sí. Pero el Campeón del Mundo indica que no puede decir más a menos que Niemann le permita hablar.

Sin embargo, la historia continúa y se sabe que Magnus Carlsen ha vendido en unos 80 millones de dólares, un grupo de empresas, todas dedicadas a algo relacionado con el ajedrez (sitios web, editoriales de revistas y libros, aplicaciones para el teléfono), a Chess.com, un portal que sin duda quiere convertirse en el más importante del juego ciencia en Internet a nivel mundial. Y probablemente en esta transacción, Carlsen haya recibido información de Chess.com con respecto a las trampas supuestas de Niemann.

Pero podríamos pensar que mientras Niemann no autorice a Carlsen a mencionar más hechos que lo involucran, todo podría quedar en una especulación que eventualmente se desvanecerá si no se pueden aportar datos concretos. No obstante esto, el vocero de Chess.com anunció en la cuenta de Twitter que tienen, que están por liberar información sobre Niemann y sus trampas en sus servidores. Esto ocurrirá –aparentemente– la siguiente semana. De ser así, y si los datos que presente Chess.com muestran más trampas de Niemann, esto podría significar el final de la carrera del estadounidense. De comprobarse que ha hecho trampa, podría ser vetado de los torneos de por vida.

Vamos a ver si Chess.com puede dar más datos concretos sobre este comportamiento sospechoso de Niemann porque, hay que decirlo, este ajedrecista ha tenido un avance fuera de serie en su nivel de ajedrez en un año y medio apenas. Y de ser un Maestro Internacional, con uos 2450 puntos Elo de clasificación, llegaría en 18 meses a la elite, los grandes maestros de 2700 puntos Elo, que lo colocaría en probablemente uno de los jugadores con un notable avance en el entendimiento del juego.

Carlsen piensa que en el ajedrez de Niemann hay gato encerrado. Como dijo el Gran Maestro Illescas: “Advertencia... vienen curvas peligrosas”, cuando se enteró del aviso de Chess.com sobre las supuestas trampas de Niemann. Estaremos atentos a lo que suceda.