Chiapas, Oaxaca, Guerrero: la oportunidad digital

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Chiapas, Oaxaca y Guerrero son los tres estados de la República que tienen un sólo objetivo en materia de conectividad: salir del sótano digital.

Estos tres estados ocupan las últimas posiciones en acceso a la tecnología y digitalización, así lo muestra la segunda edición recién publicada del Índice de Desarrollo Digital Estatal 2022 del Centro México Digital, presidido por Salma Jalife.

Según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2021 del INEGI, Chiapas tiene un porcentaje de usuarios de Internet de apenas 46.1%, en tanto que Oaxaca de 56.9% y Guerrero de 61.4%. En contraste, la Ciudad de México es la entidad más conectada, con 88.3% de usuarios de la red.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero reproducen y son un espejo fiel de su atraso socioeconómico trasladado al mundo digital y tecnológico.

Su error histórico (comprensible en el mundo analógico) radica en tener un pensamiento político fundamentado en la pobreza. Sin duda, estos tres estados de la República quieren salir de la pobreza, pero terminan reproduciéndola.

En lugar de que los líderes enfoquen las políticas públicas en la superación de la pobreza, deben enfocarlas en la generación de prosperidad, bienestar y riqueza digital.

No es lo mismo jalar pobreza y soportar durante décadas esa carga política, social, económica y cultural que muchos desean que permanezca eternamente, que empujar prosperidad.

Las tecnologías digitales impulsan el desarrollo. Se requiere un cambio de enfoque y de perspectiva. Superar la pobreza es mirar hacia atrás y pretender jalar una pesada carga histórica. Generar prosperidad es mirar al futuro, impulsar y liberar, para que cada quien haga su parte en el desarrollo.

La diferencia radica en que, con liderazgo al más alto nivel estatal, con visión de futuro y con una política pública de inclusión digital, estas tres entidades pueden atraer inversiones en materia de infraestructura de banda ancha y generar resultados inmediatos no sólo en materia de conectividad, sino detonar otros indicadores económicos y sociales locales.

Chiapas, Oaxaca y Guerrero no pueden estar peor en digitalización porque ya se ubican en el cabuz de la conectividad, pero esa es una oportunidad histórica que pueden y deben aprovechar.

Más infraestructura de banda ancha, más servicios de telecomunicaciones para la población y los negocios y más servicios y plataformas digitales, tienen un impacto directo y positivo en el ejercicio de derechos fundamentales como acceso a educación, salud o cultura, además de libertad de expresión.

Los gobernantes y los secretarios de estas tres entidades del país deben entender y comprender de una vez por todas la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Internet en el desarrollo económico, el bienestar de su población y propiciar la transformación digital.

A pesar de ocupar las últimas posiciones en acceso a TIC y desarrollo digital, cada una de estas entidades tiene fortalezas y oportunidades de desarrollo económico que pueden ser potenciadas con infraestructura de telecomunicaciones, conectividad y servicios digitales.

Por ejemplo, Chiapas, Oaxaca y Guerrero tienen algo en común que es valioso en la generación de riqueza digital de nuestra actual Sociedad de la Información y el Conocimiento: tienen culturas ancestrales, saberes profundos, creatividad y vocación de emprendimiento. También tienen un potencial turístico enorme y sectores económicos primarios (agricultura) y terciarios (servicios) que pueden ser transformados digitalmente.

Estas entidades pueden transitar de una economía tradicional a una economía digital casi de inmediato si facilitan la instalación de infraestructura y promueven la adopción de TICs en los negocios familiares y las mipymes mediante políticas públicas digitales.

Cualquier productor de café en Chiapas, de textiles en Oaxaca o de artesanías en Guerrero puede ofrecer y vender sus productos a través de Internet. Sólo requiere tener acceso a las tecnologías y a una plataforma de mercado digital que les permita ofrecer sus productos al mundo.

El Índice de Desarrollo Digital Estatal 2022 muestra que Chiapas, Oaxaca y Guerrero también ocupan los últimos lugares en capacidades y habilidades digitales de la población, innovación y adopción tecnológica en las empresas, comercio electrónico y, desde luego, en economía digital.

Si los gobernadores Rutilio Escandón en Chiapas, Salomón Jara en Oaxaca y Evelyn Salgado en Guerrero quieren superar el atraso educativo, en salud y económico, si realmente desean generar prosperidad y bienestar para sus habitantes, si pretenden atraer inversiones y detonar la economía local, deben eliminar de inmediato las barreras regulatorias a la instalación de infraestructura de telecomunicaciones como torres y fibra óptica, y diseñar una política pública de inclusión digital estatal.

La Constitución obliga a todas las entidades federativas a tener su propia política de inclusión digital con objetivos, metas y acciones tendientes a garantizar el acceso a Internet.

Todos los indicadores de infraestructura, cobertura, acceso a servicios, digitalización de gobierno, adopción de tecnologías, comercio electrónico y economía digital pueden mejorar rápida y sustancialmente con una política pública digital.

Los indicadores sociales y de derechos como acceso a educación, salud, cultura o una mejor seguridad pública también pueden mejorar con una adopción planificada de las tecnologías para esos fines.

No hay tiempo que perder y los secretarios de cada entidad deben empujar la prosperidad digital en sus respectivas áreas como economía, ciencia y tecnología, turismo, agricultura, salud, educación o seguridad ciudadana.

Es evidente que las políticas de reducción de la pobreza no han tenido los resultados esperados. ¿Por qué no intentan con una política pública digital? Estando hasta abajo en conectividad y digitalización, la verdad no tienen nada que perder y sí mucho que ganar. Inténtelo.

