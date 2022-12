20 aberraciones del Plan B electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El Plan B electoral del presidente López Obrador tiene la motivación política de debilitar, minar la autonomía e incluso destruir (aunque lo nieguen) al actual Instituto Nacional Electoral (INE). Nada que provenga de la simiente del odio, el rencor o la antipatía hacia algunos de los consejeros electorales puede resultar positivo para la institución.

2.-La reforma electoral y el Plan B nacen de prejuicios ideológicos y académicos. Claramente lo reconoce la iniciativa: “uno de los legados ma´s nocivos de los gobiernos neoliberales (...) en la vida pu´blica del pai´s fue la proliferacio´n de instituciones ‘descentralizadas’ y ‘auto´nomas’ que sirvieron para otorgar cuotas a grupos de intere´s, de la ‘sociedad civil’, intelectuales orga´nicos, cooptados y convertidos en sate´lites de las cu´pulas partidistas”.

3.-Desde el poder presidencial se ha buscado minar la confianza ciudadana en el INE mediante una estrategia de descalificaciones y argumentos infundados. Pero la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Inegi revela que los consultados confían más en el INE que en los gobiernos estatales y municipales, los jueces, los sindicatos y los medios de comunicación. En el cabuz de la confianza institucional están los legisladores y los partidos. Es decir, la sociedad confía muchísimo más en el INE que en quienes quieren reformarlo.

4.-Se trasladan mañosamente al árbitro electoral las prácticas antidemocráticas de partidos, clase política y gobernantes. Es rotundamente falso que “en ma´s de 30 an~os de existencia, en vez de garantizar elecciones libres, confiables, democra´ticas, aute´nticas, ha convertido a una e´lite acade´mica en garante de abusos en el uso de gasto pu´blico y co´mplice protectora de conductas electorales fraudulentas e ilegales, lo que ha retrasado el tra´nsito poli´tico de Me´xico hacia la democracia”. Políticos, gobernantes y partidos -no el INE- proyectan sus malas conductas y corruptelas en la institución electoral.

5.-El “argumento” falaz más repetido por AMLO es el costo de las elecciones, el INE y la democracia. Lector(a): no te dejes engañar por el Presidente y su camarilla. El ejercicio de derechos fundamentales y político-electorales requiere presupuestos para su ejercicio. Tú sabes perfectamente cómo afecta quitarle dinero a la salud, la educación, el acceso a las tecnologías o la democracia. También sabes que el gobierno quiere los presupuestos de las instituciones, principalmente las autónomas, para sus propios fines y programas políticos.

6.-El Plan B es resultado de una derrota legislativa y de que el Ejecutivo Federal no acepta ser vencido en democracia. El plan original, la reforma electoral constitucional, no logró la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

7.-Por lo tanto, el Plan B es una imposición y viola el debido proceso legislativo: se presentó de noche, no se discutió ni en comisiones ni en el Pleno de la Cámara de Diputados. No se puede reformar una institución garante de la democracia electoral y el debate político-electoral con prácticas legislativas autoritarias y sin deliberación pública.

8.-El Plan B es procedimentalmente inconstitucional; el precedente es la contrarreforma en materia de derechos de las audiencias que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválido por violaciones al debido proceso legislativo.

9.-No es que el INE no se pueda tocar o mejorar, es que sería la primera reforma electoral no progresiva en la democratización de las instituciones y procedimientos electorales sino regresiva, no resultado de un consenso de las distintas fuerzas políticas sino una imposición autoritaria del Presidente de la República y sus aliados acríticos en el Congreso.

10.-El Plan B propone reformar tres ordenamientos: las leyes generales de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), de Partidos Poli´ticos y la Ley Orga´nica del Poder Judicial de la Federacio´n; y pretende expedir la Ley General de los Medios de Impugnacio´n en Materia Electoral. En esencia minan la autonomía del INE de organizar elecciones.

11.-Se dice que se garantiza la representacio´n de grupos vulnerables para candidaturas de jo´venes, indi´genas, afromexicanos, de la diversidad sexual, migrantes y discapacitados. Pero eso ya existe en la LGIPE. Peor aún, el Plan B elimina de la actual LGIPE el reconocimiento de la composicio´n pluricultural del Estado mexicano, la demodiversidad, el autogobierno indígena y los derechos poli´ticos de los pueblos indígenas. El Plan B confunde y engaña.

12.-Se establece el voto mediante Internet de los mexicanos residentes en el extranjero, pero sin recursos suficientes para implementar un sistema ciberseguro y robusto de voto electrónico, para un gobierno como la 4T que desprecia la tecnología y cuyas instituciones como la Sedena ha sido hackeada por no invertir en ciberseguridad, no existe confianza.

13.-Se obliga al INE a eliminar dos fideicomisos, pero esos instrumentos financieros tienen objetivos precisos, dinero etiquetado y no se demuestra un mal uso de los recursos públicos, sólo el deseo de capturar ese dinero.

14.-Se fusionan la Direccio´n Ejecutiva de Organizacio´n Electoral y la de Capacitacio´n y Educacio´n Ci´vica. Es que no es lo mismo organizar elecciones que capacitar a los funcionarios de casilla.

15.-También se fusionan la Direccio´n Ejecutiva de Administracio´n y la del Servicio Profesional Electoral Nacional. Nuevamente, no es lo mismo administrar el INE que reclutar a los profesionales. Se pierde neutralidad y se fomenta corrupción si se mezclan la administración con el servicio profesional de carrera.

16.-La Comisio´n de Prerrogativas absorbe al Comite´ de Radio y Televisio´n. Se mezclan los derechos de los partidos con la regulación electoral de los medios de comunicación.

17.-Uno de los cambios más perniciosos es que se eliminan vocales secretario, de organización, Registro Federal de Electores, capacitacio´n y educacio´n ci´vica. Es decir, las personas y funciones que efectivamente trabajan en la planeación y organización de elecciones.

18.-Es terrible que se unifica el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) con el co´mputo de la eleccio´n, cuando el PREP ha demostrado ser una herramienta que genera confianza en el resultado rápido de la elección, el mismo día de la jornada electoral.

19.-Salva a los partidos que no obtengan al menos 3% del total de la votación válida.

20Se limita la facultad de reglamentacio´n del INE y de proponer leyes al Congreso, cuando es una institución autónoma y tiene plenas atribuciones en materia electoral.

El Plan B propone cosas malas que parecen buenas, y aspectos positivos que no se justifican sin una auténtica deliberación democrática. En caso de que se apruebe el Plan B, legisladores de oposición tienen argumentos de sobra para presentar una acción de inconstitucionalidad, plantear la suspensión y lograr que la Suprema Corte invalide toda la reforma.