El difícil progreso en ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Un tema que los ajedrecistas consideran de suma importancia es la dificultad para progresar en ajedrez. Y hay que decir que no parece haber una respuesta única. Unos lo achacan a la falta de motivación para trabajar muchas horas en el juego (hoy si se quiere jugar con éxito a un buen nivel casi se requiere ser un profesional del ajedrez); otros ajedrecistas, en cambio, piensan que todo es un problema que tiene que ver con el talento. Vamos, tenemos a Magnus Carlsen, un impresionante ejemplo de gran talento natural para el juego, el cual demuestra ganando los más fuertes torneos; y hay quien piensa que todo esto es una combinación de trabajo metódico y cierto talento natural, indicando que el mejor de los talentos no llega a nada si no trabaja con disciplina y ahínco.

Lo importante aquí es reconocer esta problemática y además, buscar soluciones a la misma. De hecho, Axel Smith, un gran maestro, ha escrito un libro muy interesante (Pump Up your Rating – Eleve su rating), el cual analiza esta problemática y encuentra algunas ideas importantes. De hecho, es evidente para Smith que el trabajo cotidiano es fundamental. Hay que trabajar unas horas al día TODOS LOS DÍAS. Pero además, hay que hacerlo con inteligencia.

Smith sabe que muchos jugadores con ciertas posibilidades de jugar con éxito en algunos torneos fuertes, enfrentan una especie de “pared” que no les permite acceder al siguiente nivel. De hecho, él se pone de ejemplo y muestra lo que hizo. Primeramente, trabajó con otros ajedrecistas entusiastas, los cuales le indicaron algunas cosas por hacer. Por ejemplo, el trabajar en la táctica ajedrecística, la cual es fundamental porque al final del día, las partidas se resuelven por mecanismos tácticos. Smith junto con Hans Tikkanen hicieron unos 1100 ejercicios de táctica, los cuales primero los realizaron en un mes pero pasado estos 30 días, descansaron unos dos días y repitieron los 1100 ejercicios de nuevo, pero ahora en 15 días. Terminado este proceso, repitieron los mismos 1100 ejercicios pero en una semana, después en 3 días y finalmente en un solo día. La idea atrás de esto es que las maniobras típicas empiecen a pasar al subconsciente del ajedrecista de manera que se vuelvan como un reflejo condicionado: “se ve una posición parecida a alguna estudiada y ya sabemos qué debemos jugar (o al menos nos orientará de forma automática)”.

Cabe decir que este trabajo de táctica no es trivial y se necesita quitarle incluso horas al sueño para poderlo realizar. En el fondo el planteamiento tiene que ver con el tema de cómo el cerebro de pronto aprende, y todo parece indicar que cuando la información la manejamos de forma automática, es porque ha pasado a nuestro subconsciente y entonces podemos generar respuestas al entorno de manera más simple y efectiva.

Un ejemplo cotidiano es cómo aprendemos a conducir un auto. Al principio todo es confuso. Notamos que todos los otros automovilistas van demasiado rápido. Somos torpes al volante y el cambio de velocidades implica escuchar el motor para no forzarlo, entre muchos otros factores. Pero si uno comienza a manejar un automóvil con frecuencia, después de algún tiempo razonable, llegará el momento en el que ya no tenemos temor al conducir, ya escuchamos el motor de forma subconsciente. Vamos, damos el volantazo si vemos que un coche se está proyectando demasiado a nosotros. Esto ya no lo hacemos conscientemente porque no nos daría tiempo de salvar un golpe con otro auto si tenemos que razonar qué acción tomar. En este caso el subconsciente toma el control y giramos el volante, impidiendo el contacto con el otro coche. Así es como se ve que debe funcionar el método de Axel Smith y Hans Tikkanen.

Hay que reconocer, sin embargo, que estos ejercicios tácticos –que en el método de Smith & Tikkanen, llamado el “método del carpintero” (porque Tikkanen es pájaro carpintero en finés), requiere de disciplina. Si se empieza y no se ejecutan todos los pasos, será tiempo perdido.

Los dos libros mencionados, el de Smith y el que escribió junto con Tikkanen, son un ejemplo de lo que hay que hacer para verdaderamente brincar las limitaciones que muchos ajedrecistas tienen. Evidentemente es necesario el tener una motivación adecuada, saber trabajar en ajedrez bajo el supuesto que los ajedrecistas además tenemos un trabajo como todos los mortales y que entonces, tenemos que buscar alternativas para que nuestro tiempo de estudio sea el más efectivo.

En próximos artículos seguiremos hablando de otras formas de mejorar en el juego ciencia.