Para NO mejorar en ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En estos artículos más de una vez hemos hablado de qué hacer para mejorar. Sin embargo, no hemos hablado de un tema que como resultado es el no jugar a un nivel superior al que tenemos. Y es que como ya hemos dicho, los ajedrecistas hacen un sinfín de actividades para progresar. Juegan partidas en Internet, ven videos, leen libros especializados, entre muchas otras actividades y sin embargo, no sienten que mejoran. ¿A qué se debe esto?

La razón es que el aprendizaje requiere de un enfoque muy particular. Muchos ajedrecistas leen libros en donde se platican historias y anécdotas de los grandes jugadores. Así nos enteremos por qué Mijaíl Tal jugó con un parche médico en la cabeza cuando se jugó la emblemática olimpiada en Cuba 1966. La razón fue que el día anterior Tal y otros jugadores se fueron a un bar. Tal aparentemente entabló plática con alguna chica y apareció un furibundo novio que le rompió una botella en la cabeza. El incidente no fue muy grave pero Mijaíl Tal tuvo que aplazar sus partidas en las dos primeras rondas por el incidente. Y sí, todo esto forma del divertido anecdotario ajedrecístico, pero evidentemente saber estas historias no mejorará el juego de nadie.

Otra actividad que los ajedrecistas hacen es jugar en los portales de Internet. Ahí se puede jugar contra un número enorme de ajedrecistas a diferentes ritmos, 5 minutos, 10 minutos, etcétera, hasta incluso jugar partidas “bala”, que son a un minuto por cráneo para toda la partida. Este ritmo es –curiosamente– uno de los más populares pero tiene varios problemas: es adictivo y además, promueve la superficialidad en las decisiones, asunto que ya el patriarca de la desaparecida URSS, Mijaíl Botvinnik, habría confirmado al respecto hace más de 80 años.

También los ajedrecistas pasan mucho tiempo viendo videos de partidas entre grandes maestros o bien, torneos de partidas rápidas que los mejores del mundo juegan en línea, actividad que se popularizó debido a la pandemia. Y sí, en ocasiones es divertido ver como inclusive los mejores jugadores del planeta cometen pifias increíbles que uno pensaría, solamente le ocurren a los aficionados, pero no es así. Pero todo esto no da un gran aprendizaje, vamos, sirve para muy poco en términos de mejorar el nivel de juego. La razón es que son partidas donde no nos involucramos, no pensamos más allá de la siguiente jugada y no nos enfocamos en el trabajo serio y activo.

¿Qué hacer entonces? No es muy difícil: se requiere hacer uso de la técnica del “trabajo deliberado”. Pensemos en los que hacen fisiculturismo. Estos personajes van al gimnasio y utilizan los diferentes aparatos para incrementar su masa muscular en piernas, brazos, cuello, pecho, etcétera. Hay uno o más aparatos mecánicos para ayudarse a desarrollar alguna parte del cuerpo. Los fisiculturistas tienen un plan y hacen un trabajo deliberado. Van a eso. No van a leer revistas donde se dan consejos sobre qué comer o cómo desarrollar ciertos músculos. Van y hacen la tarea. Son activos y enfocados en el músculo que quieren desarrollar. Y esto mismo hay que hacerlo en ajedrez: jugar partidas a ritmos controlados, con apertura obligada por ejemplo, buscando entender las sutilezas de las posiciones, hacen que sea más fácil eventualmente entender cierto tipo de posiciones. Igualmente, estudiar los libros buscando objetivos claros, como comprender cómo se juegan cierto tipo de finales, por mencionar uno de los tantos tópicos que hay que abarcar.

El asunto para NO mejorar en ajedrez es simple: no profundizar, no involucrarse activamente y como dicen comúnmente, no querer salir de la zona de confort. Esos son los elementos para no progresar en ajedrez.