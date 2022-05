Tamaulipas, los dichos y los hechos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–En tiempos de crispación el periodismo se pone a prueba, como es el caso de las elecciones. Quedan a la deriva la ética, el mínimo rigor que debería nutrir el ejercicio profesional de las libertades informativas para satisfacer el derecho de la sociedad a estar informada. En Tamaulipas se ha puesto en marcha un operativo de medios donde la veracidad se ha convertido en la primera víctima. Sorprende ver cómo, con conocimiento de causa, se miente de manera deliberada por intereses ajenos al derecho a saber. En efecto. Veamos.

Primero. ONEA, la Organización Nacional Anticorrupción, ha hecho un seguimiento de lo que se ha dicho y de qué se ha probado y qué no en este proceso electoral para la gubernatura de Tamaulipas que ha rebasado el interés local para convertirse en parte de la agenda nacional. (En esta liga se puede encontrar el análisis de ONEA y los documentos que no se han publicado en ninguna parte que soportan sus hallazgos https://acortar.link/li7Fqg) El gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca ha sostenido una campaña que busca (buscaba) vincular al candidato de Morena, Américo Villarreal con el empresario Sergio Carmona a quien acusa de que en vida incurrió en hechos delictivos. La narrativa de García Cabeza de Vaca y su candidato César “El Truco” Verástegui apoyado por el PAN, PRI y PRD buscaba que por un acto de repetición se lograra la asociación del candidato de MORENA con la corrupción. Esta estrategia estuvo nutrida de palabras en forma de trascendidos, afirmaciones, conjeturas, pero sin prueba alguna de esos dichos. De entrada, el difunto empresario Carmona no fue vinculado a proceso y menos sentenciado por delito alguno. ¿No es una villanía del gobernador de Tamaulipas y su candidato “El Truco” Verástegui desprestigiar a una persona que tiene el derecho a la presunción de inocencia que protege el artículo 20 apartado B, fracción I de la Constitución Federal, ¿peor aun cuando está imposibilitado de defenderse? Paradójicamente quien resultó que era socio de Carmona era García Cabeza de Vaca y su gobierno, ahora sí con datos duros que reveló Proceso (edición 2374). Se trató de una serie de contratos entre las empresas de Carmona y el gobierno de Tamaulipas entre el 2018 y el 2021. ¿Quién en su sano juicio podría creer que Carmona era un empresario honesto y bueno hasta el 2021 y se volvió “malo” un año después?

Segundo. “Al revisar los contratos – sostiene la investigación inicial de ONEA- se puede, además, afirmar que: a) Buena parte de los contratos tuvieron como objeto servicios de mantenimiento que dificultan su debida auditoría. Así, por ejemplo, es de llamar la atención que el contrato al 4540001528 por un monto de un millón, 843 mil, 31 pesos con 20 centavos por concepto de “Prestación del servicio integral de mantenimiento de unidades médicas dependientes de la secretaría de Salud de Tamaulipas” del 1 de octubre del 2018, tiene exactamente el mismo objeto que el contrato 4540001530 firmado el 5 de diciembre del 2018, ahora por un monto de 6 millones 466 mil 286 pesos con 14 centavos y otros más con el mismo objeto y año. Dos años después el contrato 4540001512 también por el mismo concepto de mantenimiento a los hospitales de la secretaría de salud se facturó por 26 millones 027 mil 935 pesos el 1 de enero del 2020. No hay una justificación lógica de cómo en un mismo año existen distintos contratos para el mismo concepto y cómo dos años después ese concepto ascendiera más del 300% en ese lapso; y b) En la firma de los contratos entre Carmona y el gobierno de Tamaulipas se puede ver como tendencia en que hay invitación restringida, posible simulación de actos jurídicos y los fallos de las licitaciones públicas no reflejan las mejores prácticas en la materia. En suma, con información oficial del gobierno de Tamaulipas el nexo económico probado de Sergio Carmona es con el propio gobierno encabezado por García Cabeza de Vaca por contratos por más de 375 millones de pesos, donde no hay un dato todavía de la cantidad total acumulada porque siguen apareciendo más contratos con el gobierno de Tamaulipas. Y no sólo había nexos económicos entre Carmona y el gobierno de García Cabeza de Vaca, sino que esa relación no se ajustó a los preceptos de control del presupuesto y eventualmente podría haber faltas legales por actos de corrupción.”

Tercero. Lo lógico era que después de ese hallazgo que puso al descubierto la simulación de García Cabeza de Vaca, cambiara de táctica. Pero no, como si estuviera en tierras movedizas donde mientras más se mueve más se hunde, el gobernador Tamaulipeco filtró una impactante nota que no duró ni un día y casi nadie la retomó porque se trataba de un medio inexistente, creado menos de un día antes y la nota en agravio del candidato de Morena “desapareció” en cuanto se supo del montaje. Lo grave es que hoy en día sigue habiendo quien publique notas en medios nacionales como si viviera una realidad paralela, repitiendo la mentira ya expuesta, descubierta, lo que ha tenido un efecto bumerang en su candidato César “El Truco” Verástegui, quien ha resultado fiel a la definición que hace de su apodo el diccionario de la Real Academia Española. Para que alguien deba explicar por qué se le dice “Truco” a “El Truco” en una campaña es toda una odisea. Se ostenta como ingeniero, pero resulta que en el Registro Nacional de Profesionistas no existe cédula profesional. Afirmó tener pruebas contra el candidato de Morena, pero al hacerlo lo que hizo fue auto incriminarse por haber dicho en público que tenía las sábanas de intervenciones telefónicas como secretario general de gobierno de Tamaulipas. ONEA dio seguimiento a este asunto y encontró que se: “pudo verificar que no se ha puesto a disposición de la opinión pública documento oficial alguno que justificara legalmente esa acción, como la autorización judicial que se le debió haber obsequiado para esa intervención, el propósito concreto de la misma y qué resultados tuvo esa acción que brindara soporte jurídico a la invasión de la vida privada de Villarreal.” ¿Con estos datos habrá quien con libertad de criterio sufrague por esa alternativa electoral viendo su actuar?

